Ob Olaf Scholz als unsichtbarer Superheld oder der deutsche Super-Mario-Michel auf Weltflucht: Zeitgeschichte kommentiert Malte Sonnenfeld humorvoll-pointiert, oft auch tiefgründig. Ein Kunsterlebnis, in das sich nun auch in Unkel eintauchen lässt.
Viel Negatives wurde gesagt über die Amtszeit von Olaf Scholz: zu ruhig war er den meisten, wirkte eher störrisch denn selbstkritisch, schien zudem kaum sichtbar. Wobei vielleicht gerade das seine Superkraft gewesen sein könnte – zumindest, wenn man Michael Koslar alias Malte Sonnenfeld glaubt, denn: Der Künstler porträtiert den Ex-Kanzler auf einem seiner Acrylbilder zunächst mit ernster Mine im Anzug, daneben dann als Comic-Held mit Hut und ...