Kunst im Willy-Brandt-Forum Malte Sonnenfeld erzählt Geschichte auf seine (Pop-)Art 30.09.2025, 13:27 Uhr

i In seiner Neo-Pop-Art mischt Malte Sonnenfeld verschiedene Stile und Techniken, um daraus einen „Bildatlas" seiner erlebten Welt zu entwerfen. Eine Auswahl seiner Arbeiten zeigt er nun auch im Willy-Brandt-Forum in Unkel (Kreis Neuwied). Wolfgang Wessling

Ob Olaf Scholz als unsichtbarer Superheld oder der deutsche Super-Mario-Michel auf Weltflucht: Zeitgeschichte kommentiert Malte Sonnenfeld humorvoll-pointiert, oft auch tiefgründig. Ein Kunsterlebnis, in das sich nun auch in Unkel eintauchen lässt.

Viel Negatives wurde gesagt über die Amtszeit von Olaf Scholz: zu ruhig war er den meisten, wirkte eher störrisch denn selbstkritisch, schien zudem kaum sichtbar. Wobei vielleicht gerade das seine Superkraft gewesen sein könnte – zumindest, wenn man Michael Koslar alias Malte Sonnenfeld glaubt, denn: Der Künstler porträtiert den Ex-Kanzler auf einem seiner Acrylbilder zunächst mit ernster Mine im Anzug, daneben dann als Comic-Held mit Hut und ...







