Wann immer eine Biografie eines Menschen erscheint, der gerade mal Anfang 40 ist, mag man ein wenig misstrauisch werden: Was hat der- oder diejenige – bis dahin bereits vollbracht, was es lohnt, zwischen zwei Buchdeckeln verewigt zu werden? Und handelt es sich bei dem Porträtierten dann auch noch um einen bildenden Künstler, darf man besonders gespannt sein, denn dieser Berufsstand erringt eine gewisse Popularität eher selten so früh auf dem Lebensweg.

In Sachen von Stephan Oppermann liegen die Dinge freilich ein wenig anders: Von ihm haben viele schon gehört, die sich eigentlich nicht mit bildender Kunst beschäftigen. Denn der seit 2007 als Benediktinermönch im Kloster Maria Laach lebende, 1982 geborene und in Urbar in Sichtweite der Loreley aufgewachsene Oppermann spricht mit seinem Wirken ganz unterschiedliche Menschen an. Und genau das macht nun auch Buch der am Niederrhein lebenden Publizistin Rita Mielke, das unter dem Titel „Farb-Räume“ das Leben und Wirken von Bruder Stephan in den Fokus stellt und am 27. August im Bonifatius-Verlag erscheint.

i Obwohl Stephan Oppermann von Geburt an nur Graustufen sehen kann, ist sein Werk doch durch intensiven Farbeinsatz geprägt - er erlebt "Seelen-Farben". Bonifatius Verlag

Eine Ausbildungsreise von der Ausbildung zum Floristen bis zum Kunststudium, spektakuläre Ausstellungen zur Bauhaus-Keramik-Tradition in Maria Laach, weithin beachtete Kunstprojekte vom Alten Dom in Mainz bis zum nordrhein-westfälischen Innenministerium: Man könnte ein sehr lautes, plakatives Buch schreiben über Stephan Oppermann, der mit seinen breit gefächerten Talenten sowohl als freier Künstler wie auch mit seiner Handwerkskunst als meisterhafter Keramiker überaus produktiv ist.

Doch „Farb-Räume“ ist eine eher leise, dabei aber sehr kraftvolle Standortbestimmung über den Menschen und Künstler Stephan Oppermann geworden. Der Titel ist durchaus Programm, denn es kreist um immer neue Lebens-und Kunsträume, die Oppermann im Laufe seines Lebens durchschreitet und mit seiner Kunst neu erschließt. Räume, die aus Farben bestehen, obwohl er von Geburt an farbenblind ist. Räume, die sich aus Glaube und Natur, aus Stille und Gemeinschaft, aus Trauer und Hoffnung zusammensetzen.

Mut zur Ambivalenz

Die Texte, die in enger Zusammenarbeit zwischen Autorin und Mönch entstanden sind, verweben originell autobiografische Erinnerung, geistliche Reflexion und kunsthistorische Deutung. Und das nicht zusammengerührt, sondern klar getrennt: Jedes Kapitel ist einer Farbe und ihrer symbolischen Bedeutung zugeordnet, gliedert das Buch in Stationen, Entwicklungen und Themenbereiche.

Besonders eindrücklich ist die Ambivalenz, die in vielen Abschnitten anklingt und die Oppermann mit entwaffnender Ehrlichkeit thematisiert: Ein großes Thema für ihn ist die Stille, die einerseits heilsam sein, aber auch bedrängend. Natur öffnet Horizonte, doch birgt sie für ihn auch Erinnerungen an Fremdheit und Einsamkeit. Das Klosterleben schenkt Halt und Geborgenheit, fordert aber auch im Aushalten von Leere und Dunkelheit. In dieser Spannung entstehen Oppermanns Werke. Seine Malerei, Keramiken und Arbeiten in Holz und Stein sind Ausdruck einer inneren Bewegung, die sich aus biblischen Worten nährt und in Farbe und Form ihre Sprache findet.

Farben mit dem inneren Auge sehen

Dass ein Mensch, dem die Wahrnehmung von Farben versagt ist, gerade in ihnen einen spirituellen Halt entdeckt, mag zunächst wie ein Paradox. Doch genau das macht eine besondere Faszination aus: Sicher, man hat schon mal vom Phänomen der Synästhesie gehört, wenn Menschen beim Klang von Musik Farbenwahrnehmungen empfinden. Doch Oppermann, der aufgrund der seltenen Achromatopsie ausschließlich Graustufen sieht, erlebt „Seelenfarben“, die sich beim Hören von Psalmen oder Evangelien einstellen und vor seinem inneren Auge leuchten. Er überträgt sie auf Leinwand oder in Keramik und schafft so Bilder, die mehr von innerer Wahrheit erzählen als von äußerem Augenschein.

Und diese innere Wahrheit hat sich ihren Weg über viele, im Nachhinein betrachtet, konsequente Stationen gebahnt. Aufgewachsen am Rhein, erlernte Oppermann zunächst in der Gärtnerei von Maria Laach den Beruf des Floristen. Schon früh entdeckte er darin eine Sprache aus Formen, Düften und Farben, die ihn tief berührte – auch wenn er die Farben selbst nicht sehen konnte. Später wandte er sich der sakralen Blumenkunst zu, gestaltete Altarräume und liturgische Feste. Diese Erfahrungen verbanden sich mit seiner Hinwendung zum Kloster Maria Laach, wo er eine geistliche Heimat fand. Der Eintritt in den Benediktinerorden bedeutete für ihn auch, in Nachfolge der kraftvollen Tradition früherer Benediktiner-Künstlerbrüder, nicht den Abschied von der Gestaltung, sondern die Erweiterung: Keramik, Holzarbeiten und Malerei kamen hinzu, schließlich das Studium der Bildhauerei.

i Haben gemeinsam das Buch "Farb-Räume" verfasst: Bruder Stephan Oppermann und Rita Mielke. Marcus Stein

Zugleich übernahm er Aufgaben als Seelsorger, begleitete Menschen in Trauer und entwickelte eine besondere Sensibilität für Übergänge – vom Leben in den Tod, von Dunkel zu Licht. All diese Erfahrungen fließen in sein künstlerisches Werk ein und verleihen ihm jene Tiefe, die das Buch sichtbar macht.

Die Idee zu diesem Buch entstand, als eine Lektorin des Bonifatius-Verlags im Radio die „Sonntagsfrage“ im WDR hörte, in der Moderatorin Gisela Steinhauer als Gast Bruder Stephan Oppermann begrüßte. Rita Mielke wiederum hatte Bruder Stephan vor Jahren zufällig in der Keramikwerkstatt von Maria Laach kennengelernt: Aus einem ersten Gespräch entstand bald Zusammenarbeit im Rahmen einer Veranstaltungsreihe, die sie in ihrer Heimatstadt Korschenbroich organisiert. Als der Bonifatius-Verlag wegen eines Buchprojekts bei Oppermann anfragte, wandte dieser sich sofort an die erfahrene Journalistin, die unter anderem viele Jahre für das Magazin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ arbeitete.

Mehr als nur eine Biografie

Schnell war klar, erinnert sich Mielke, dass es keine klassische Biografie werden sollte, sondern ein Porträt mit doppelter Perspektive: von außen erzählt, aber auch mit Originaltexten des Künstlers durchsetzt. Und die umfassen sogar die lesenswerten Abschnitte seiner Facharbeit zur sakralen Blumenkunst – ein Thema, das ihn seit seiner Zeit als Florist begleitet und das er später spirituell vertiefte.

So entstand ein Werk, das einerseits Biografie ist, aber auch ein Kunstkatalog und Werksverzeichnis – das die großen Themen des Lebens anreißt und Wege aufzeigt. Und das vor allem eine Sicherheit hinterlässt: Dieser Mann ist und bleibt ein Suchender – und dieses Buch möchte eher ein Doppelpunkt sein, auf den noch viel mehr folgen kann, denn ein Ausrufezeichen hinter etwas Abgeschlossenen.

Stephan Oppermann OSB, Rita Mielke: „Farb-Räume – Ein Leben zwischen Glaube und Kunst“, Bonifatius Verlag, 223 Seiten, 24 Euro. Das Autorenduo stellt das Buch unter anderem auch am 26. September um 19 Uhr im Forum in Maria Laach statt, Infos und Tickets unter www.laacherforum.de