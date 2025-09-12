Die Länder Skandinaviens sind für viele Menschen ein Sehnsuchtsort. Sandra Bartocha und Werner Bollmann haben die Region vier Jahre lang bereist und dabei einzigartige Naturaufnahmen eingefangen, die nun im Museum Boppard zu sehen sind.

Auf der langen Liste dessen, was Menschen an Skandinavien fasziniert, dürften Mittsommer und Polarlichter ganz weit oben zu finden sein. Insofern überrascht es kaum, dass auch Sandra Bartocha und Werner Bollmann diese Motive auf ihrer Reise durch Europas Norden eingefangen haben.

Außergewöhnlich ist vielmehr die Art und Weise, wie die beiden Naturfotografen das tun, wie einfühlsam und ästhetisch-ansprechend sie landschaftliche Schönheit in Bilderrahmen bannen. Weshalb die aktuelle Präsentation ihrer Werke in Boppard auch ein gutes Stück hinausreicht über deren rein dokumentarischen Wert, die gezeigten Arbeiten mehr noch einem feinen Porträt der skandinavischen Seele entsprechen.

i Der "lichte Süden" steht am Beginn dieser fotografischen Reise, links etwa in Form von Weidenröschen, die Sandra Bartocha an Mittsommer im schwedischen Höga Kusten fotografiert hat. Stefan Schalles. Sandra Bartocha/Werner Bollmann

Los geht es in der Schau dann auch gleich zauberhaft mit rosafarbenen Weidenröschen, die flirrend in der nächtlichen Sonne tanzen, und mystisch-grünen Leuchtbändern, die traumwandlerisch über den sternenklaren Polarhimmel wabern. Nur zwei von zahlreichen bestaunenswerten Naturerscheinungen, die dem Besucher in der Kurfürstlichen Burg zugleich auch den Weg aufzeigen für die vor ihm liegende Reise, denn: Bartocha und Bollmann durchquerten Skandinavien für ihr Fotoprojekt von den lichten Feldern im Süden Dänemarks bis hinauf zu den blauen Gletschern Spitzbergens im Norden, von den schroffen Küsten im Westen Norwegens bis tief in die dunklen finnischen Wälder im Osten.

Vier Jahre lang waren die vielfach preisgekrönten Naturfotografen unterwegs, suchten zwischen Schären und Tundra immer wieder den perfekten Moment, fertigten detailscharfe Aufnahmen, die 2016 zunächst in einem Bildband erschienen und nun auch im Stadtmuseum Boppard zu sehen sind.

i "Wo Eichen Geschichten erzählen ..." lautet der Titel dieser Aufnahme von Sandra Bartocha. Sandra Bartocha

Steter Begleiter auf ihrem Weg war dabei das magische Licht des Nordens, folglich sind auch Buch und Werkschau mit „Lys“ überschrieben, dem norwegischen respektive dänischen Äquivalent für diesen Begriff, über den Sandra Bartocha sagt: „Das Licht tanzt in den Fotografien, aber gleichzeitig tritt es hier in Boppard auch in eine spannende Wechselwirkung mit dem einfallenden Licht in den Ausstellungsräumen, wodurch die Wahrnehmung der Bilder immer wieder neu beeinflusst wird.“

Dass die Fotos sonnenbeschienen beispielsweise „eine andere Wirkung entfalten“ als unter künstlicher Beleuchtung, findet derweil auch Museumsleiter Frank Schröder. Schön allerdings sind die Bilder ausnahmslos und zu jeder Zeit – ob nun zu Beginn der Reise im „lichten Süden“, wo unweit bewegter Weidenröschen stolze Eichen aus dem saftigen Grün der Wiesen ragen, die Ostsee ozeanblau unter der hochstehenden Mittagssonne glitzert.

i Blick auf Bergformationen im Adventdalen (Name eines Tals) auf der Insel Spitzbergen Sandra Bartocha

Oder weiter nordwärts in „stillen Wäldern“ und „ruhigen Wassern“, auf denen Bartocha die rot strahlenden Seerosen eines nächtlichen Gewässers in Schweden einfängt, gleich darunter Bollmann das doppelbelichtete Moos in der Dunkelheit zeigt, das hier, aus der Vogelperspektive, anmutet wie üppig sprießende Tropenwälder.

Das Streben nach Perfektion, es ist allgegenwärtig in diesen minutiös orchestrierten Aufnahmen, für die Bartocha und Bollmann nicht selten stundenlang ausharren mussten, teils bei deftigen Minusgraden, in denen sie überdies auch eine eigene Bildsprache etablierten. Einen wahrlich unverwechselbaren Stil, in dem das bei Moos und Seerosen inszenierte Spiel mit der (optischen) Täuschung, die Abbildung winziger Details des – in der Folge kaum noch erahnbaren – Ganzen nur eine, wenngleich vielfach bediente Ausprägung darstellen.

i Oft kaum zuzuordnen ist das Gezeigte auf den Bildern der beiden Naturfotografen - was sich so auch an diesen Aufnahmen von Seerosen (oben, Bartocha) und Moos (Bollmann) belegen lässt. Werner Bollmann, Sandra Bartocha

„Teilweise“, sagt Museumschef Schröder hierzu, „weiß man bei den Bildern gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Man muss sehr genau hinschauen, kann unheimlich viel hineininterpretieren, was natürlich die Fantasie anregt.“ Und sich in ganz ähnlicher Wirklogik auch auf der Mehrheit der gezeigten Tierfotos erleben lässt.

Vor allem bei Werner Bollmann, der hier einen Braunbären fast verschwinden lässt im Zwielicht der finnischen Wälder, dort eine Wasseramsel ablichtet auf einer winzigen Eisscholle oberhalb der tosenden Stromschnellen. Oder gleich nebenan einen Habichtskauz, der sich in der dicht beschneiten Baumkrone erst auf den zweiten Blick zu erkennen gibt.

i Gut getarnt schaut ein Habichtskauz aus der schneeweißen Baumkrone. Werner Bollmann

Große Tieraufnahmen, erklärt Schröder, seien nicht die Absicht des Fotografenduos gewesen – „sie wollten die Tiere stattdessen in der Größe der sie umgebenden Landschaft zeigen“. Ein anspruchsvolles Unterfangen, für das es neben Geduld und gutem Auge auch ein hohes Maß an fotografischem Feingefühl benötigt.

Nur so entstehen schließlich Aufnahmen des hier präsentierten Formats, lassen sich gemäldegleiche Bilder von massiven Gebirgszügen auf Spitzbergen oder wassergleich wirbelnden Schneewehen auf dickem Arktiseis einfangen. Auch sie beseelt von Weite, Stille und Einsamkeit einer einzigartigen Landschaft, denen Bartocha und Bollmann mit ihren Arbeiten eine poetisch-schöne Liebeserklärung gewidmet haben.

Die Ausstellung ist im Museum in der Kurfürstlichen Burg in Boppard noch bis zum 18. Januar 2026 zu sehen. Weitere Infos finden sich ebenso wie ein Trailer zum Projekt unter www.museum-boppard.de