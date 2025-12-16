Winninger Kunstweg wächst „Lucia & Electra“ sind nun im Weinberg zu Hause Sophia Marie Rehorn 16.12.2025, 10:33 Uhr

i Die Cortenstahl-Skulptur „Lucia & Electra II“ (2019), eingerahmt von Künstler Stefan Faas (links) und Eberhard Wolff, der den Ankauf des Werks mit einer Spende ermöglicht hatte. Sophia Marie Rehorn

Im September erst war der „Ikarus XI“ von Nando Kallweit in den Winninger Weinbergen enthüllt worden. Nun kam mit „Lucia & Electra II“ bereits die nächste Skulptur für das Projekt „Kunst im Uhlen“ dazu. Was Bildhauer Stefan Faas damit ausdrücken will

Dass man nun „mit Fug und Recht von einer Kunstmeile“ sprechen könne, hatte Frank Hoffbauer mit Blick auf den nächsten Neuzugang des Projekts „Kunst im Uhlen“ betont – und der Vorsitzende der Kunsttage Winningen liegt damit wohl nicht ganz falsch: Schließlich ist die nun enthüllte Cortenstahl-Skulptur von Stefan Faas bereits das achte Kunstwerk in den Weinbergterrassen zwischen Kobern und Winningen (Kreis Mayen-Koblenz); allein vier davon kamen ...







