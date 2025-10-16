Programm in Hachenburg Leseherbst zwischen Lieblingsbuch und Literaturbibel 16.10.2025, 07:00 Uhr

i Ein abwechslungsreiches Literaturprogramm hat die Hähnelsche Buchhandlung in Hachenburg in den kommenden Wochen auf die Beine gestellt. Frank Rumpenhorst. picture alliance/dpa

Die einen stellen ihr Lieblingsbuch vor, andere schicken Mäuse auf Zeitreise: Das literarische Herbstprogramm der Hähnelschen Buchhandlung ist kompakt, aber überaus ansprechend. Zum Abschluss wird auch Denis Scheck in Hachenburg erwartet.

Wenn die Tage im Herbst zunehmend kürzer werden – und das Wetter im Gleichschritt schlechter –, ist Literatur nicht die schlechteste Medizin. Ebendie verabreicht die Hähnelsche Buchhandlung in Hachenburg (Westerwaldkreis) nun in Form eines abwechslungsreichen Leseprogramms zwischen Mäuseabenteuer und Bestsellerbibel.







