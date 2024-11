Benefizkonzert Lateinamerikanische Rhythmen für den guten Zweck Claus Ambrosius 07.11.2024, 21:27 Uhr

i Hauptmann Holger Kolodziej leitet seit April das Heeresmusikkorps Koblenz. BEi Benefikonzert zugunsten von HELFT UNS LEBEN in der ausverkauften Rhein-Mosel-Halle in Koblenz brachte er nicht nur ein schwungvolles lateinamerikanisches Programm mit, sondern begeisterte das Publikum auch mit seinem lebendigen Dirigat und stimmungsvollen Moderationen. Kevin Ruehle

Im Rheinland ist das ein echtes Jubiläum: Schon zum 44. Mal trat das Heeresmusikkorps Koblenz am Donnerstag in der Rhein-Mosel-Halle im Dienst der guten Sache an - und das mit einem sehr außergewöhnlichen und beschwingten Programm.

Koblenz . 44 Mal Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Koblenz für HELFT UNS LEBEN, der Initiative für Menschen in Not der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben: Das allein schon ist eine bemerkenswerte Zahl, wie RZ-Chefredakteur Lars Hennemann zu Begrüßung in der Rhein-Mosel-Halle feststellte.

