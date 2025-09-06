6,3 Millionen Euro kosten und drei Jahre dauern soll die Sanierung des Stammgebäudes der Kunsthalle Schirn in Frankfurt. Jetzt bezieht das Ausstellungshaus sein Ausweichquartier in einer ehemaligen Druckerei. Was die Besucher dort erwartet.

Die Aufregung war umsonst – der Frankfurter Dom steht noch unversehrt da. Mittlerweile wird er auch von der neu aufgebauten Altstadt bedrängt. Aber vor fast 40 Jahren, im Februar 1986, wütete sogar eine Frankfurter Tageszeitung gegen einen vermeintlichen „Mord am Dom“. Der Übeltäter war ein knapp vor dem Dom endender Neubau, die Kunsthalle Schirn.

Inzwischen ist die Aufregung vergessen, obwohl die postmoderne Architektur des Gebäudes mit ihrer langen, schmalen Galerie nicht als schön wahrgenommen wird. Aber längst hat sich der „Rammbock“, wie er damals genannt wurde, zum wichtigen europäischen Ausstellungshaus gemausert.

In guter Gesellschaft

Doch jetzt zieht die Schirn weg vom Römer in den Frankfurter Stadtteil Bockenheim, da das Stammhaus energetisch saniert wird. Drei Jahre sind veranschlagt – ob die reichen, wird sich erweisen. Der temporäre Standort auf dem alten Campus der Goethe-Universität jedenfalls ist gut per U-Bahn zu erreichen. Nebenan ist bereits das Bockenheimer Depot, eine zweite Spielstätte von Oper und Schauspiel. Auf dem Areal soll künftig ein lange versprochener Kulturcampus entstehen. Die Schirn dürfte also auch hier bis zu einer halben Million Besucher pro Jahr verzeichnen.

Das neue Domizil ist eine ehemalige Druckerei, 1890 von der jüdischen Familie Dondorf erbaut. 1944 wurden die Gebäude bei Luftangriffen beschädigt, nach dem Wiederaufbau nutzte sie die Universität. Doch nach deren Auszug fand sich zunächst kein Nutzer, ein Abriss drohte, obwohl sich viele Initiativen für den Erhalt einsetzten.

i Blick in den Hof der alten Druckerei Norbert Miguletz. Schirn Kunsthalle Frankfurt

Erst als die Backsteinbauten besetzt wurden, gerieten sie in den Blick der breiten Öffentlichkeit. Jetzt wurden sie saniert und umgebaut, für 6,3 Millionen Euro. Die Hausbesetzer indes haben Klagen am Hals, können jedoch die zweite Etage des Hauptgebäudes mit anderen Initiativen und Vereinen weiterhin nutzen.

Fragt sich nur, ob sich die Gebäude als Kunsthallen eignen, liefen doch am Römer immer zwei Schauen zeitgleich. Dabei wird es auch am neuen Ort bleiben, obwohl es nur noch 900 statt 1600 Quadratmeter Ausstellungsfläche gibt. Auch riesige Bilder können nicht gezeigt werden, sind doch die Hallen nicht sonderlich hoch. Dafür weht der raue Charme des Industriezeitalters durch die Räume, von den Backsteinen über gusseiserne Säulen bis hin zu massiven Stahlträgern; die Säulen und Träger erstrahlen nun in Blau, Grün, Pink und Gelb. Der Rest bleibt weitestgehend unverändert.

i Industriecharme trifft Kreativität: Die Träger und Säulen im neuen Foyer der Schirn-Ausweichstätte wurden in Pink und Grün gestaltet. Norbert Miguletz. Schirn Kunsthalle Frankfurt

Im Erdgeschoss des vierstöckigen Hauptgebäudes befinden sich die Kasse, ein Café, eine Lounge zum Verweilen und die Mini-Schirn für Kinder. Im ersten Obergeschoss ist die klimatisierte Halle 1 für größere Ausstellungen; die kleinere Halle 2 befindet sich in einem neueren Anbau aus der Zeit nach 1945. Sie verfügt über zwei Flächen, eine ebenerdige und eine leicht höhenversetzte, was sich gut zur Gliederung einer Schau eignet.

Missen muss man also nichts im Interim, nur befindet sich die Schirn nicht mehr im Stadtzentrum, sondern zwischen Bockenheimer Depot und Unibibliothek – und umtost von Autos. Doch Schirn-Chef Sebastian Baden ist zufrieden, spricht von einem „Glücksfall“ und will einen Ort der Begegnung schaffen.

Mit Parade und Performances nach Bockenheim

Eingeweiht wird das Übergangsdomizil an diesem Sonntag, 7. September, ab 15 Uhr. Die Tanzcompagnie Sasha Waltz zieht in einer Parade mit 100 Beteiligten vom Römer an den neuen Ort und fordert die Zuschauer zum Mitmachen auf. Ab 17.30 Uhr folgen Performances in allen Gebäuden. In der Woche darauf geht es dann los mit ersten Veranstaltungen, die Ausstellungen starten in drei Wochen.

In Halle 2 zeigt die philippinisch-kanadische Künstlerin Stephanie Comilang ihre zwei jüngsten Filminstallationen ab dem 25. September. In Halle 1 geht es um Suzanne Duchamp (1889–1963), die als Schwester ihres berühmten Bruders Marcel einen schweren Stand hatte. Die Dada-Pionierin war lange vergessen, nun zeigt die Schirn in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Zürich die weltweit erste große Einzelschau (ab dem 10. Oktober).

Mehr Infos gibt es online unter www.schirn.de