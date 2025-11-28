Kunst gegen Grenzen im Kopf und in der Welt

Zum dritten Mal in Folge ist die Jahresausstellung der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen zu Gast im Koblenzer Haus Metternich: ein spannender Blick auf Werke aus vier Ländern und ein wichtiger Schulterschluss.
Ausstellungsrundgang zwei Tage vor der Eröffnung: Die Beleuchtung ist noch nicht perfekt, Klebestreifen liegen bereit, einige Werke hängen provisorisch – und doch entsteht im Haus Metternich bereits ein deutlicher Eindruck: Die große Jahresschau der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen (EVBK) ist in Koblenz im besten Sinne angekommen.