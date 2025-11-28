Ausstellung in Koblenz Kunst gegen Grenzen im Kopf und in der Welt Claus Ambrosius 28.11.2025, 15:32 Uhr

i In mehrfacher Hinsicht ein Hingucker: „Layers of Shyness“ von Silke Aurora bremst nicht nur mit seiner Größe von vier Quadratmetern wohl jeden noch so hektisch eintretenden Besucher der EVBK-Ausstellung erst einmal aus. Claus Ambrosius

Zum dritten Mal in Folge ist die Jahresausstellung der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen zu Gast im Koblenzer Haus Metternich: ein spannender Blick auf Werke aus vier Ländern und ein wichtiger Schulterschluss.

Ausstellungsrundgang zwei Tage vor der Eröffnung: Die Beleuchtung ist noch nicht perfekt, Klebestreifen liegen bereit, einige Werke hängen provisorisch – und doch entsteht im Haus Metternich bereits ein deutlicher Eindruck: Die große Jahresschau der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen (EVBK) ist in Koblenz im besten Sinne angekommen.







