Virtuelle Vernissage Kunst ganz nah – und doch unerreichbar 18.11.2025, 15:00 Uhr

i "Chasing Waterfalls" heißt die Skulptur von Gabriele von Lutzau, die es auch in Bronze gegossen gibt. Im Bunker Gossberg war das Original aus Holz zu sehen, wie Organisatorin Annie Dierckx berichtet. Werner Dupuis

30 Meter in die Tiefe führt der atombombensichere ehemalige Nato-Bunker Goßberg bei Wüschheim im Hunsrück. Ein Ort „außerhalb der Welt“ – und damit geradezu geschaffen für Kunst außerhalb gewohnter Bahnen..

Achim Ripperger sitzt neben seiner Skulptur „Menschmeteorit“, der Raum ist in tiefdunkles Licht getaucht. Meteoriten, die faszinieren den Künstler. Und sie erinnern ihn an die Unendlichkeit, die Unendlichkeit des Universums vor allem. „Was hat meine Herkunft als Mensch mit dem Universum zu tun?







