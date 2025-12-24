Kulturarbeit in steilen Lagen

Der Schriftsteller Ilija Trojanow („Der Weltensammler“) ist auch ausgebildeter Sommelier: In seinem essayistischen Band „Ein Glas voller Zeit“ ehrt er nicht nur den Wein, sondern auch das Lebenswerk des Winninger Winzers Reinhard Löwenstein.
Lesezeit 3 Minuten
Wenn eine Winzerfamilie nach 45 Jahren ihr Weingut in neue Hände legt, markiert das einen Einschnitt. So wird es im Januar auch in Winningen an der Mosel sein, wenn Reinhard Löwenstein, seine Ehefrau Cornelia Heymann-Löwenstein und ihre Tochter Sarah Löwenstein das Weingut Heymann-Löwenstein an drei neue Gesellschafter übergeben.