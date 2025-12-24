Trojanow trifft Löwenstein Kulturarbeit in steilen Lagen: Mehr als ein Weinbuch Claus Ambrosius 24.12.2025, 11:58 Uhr

i Weinlese an der Untermosel: Im Januar 2026 verabschiedet sich die Familie Heymann-Löwenstein nach 45 Jahren von ihrem gleichnamigen Weingut -- in diesem Jahr hat der Schriftsteller Ilija Trojanow dem Winzer Reinhard Löwenstein ein Buch gewidmet. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Der Schriftsteller Ilija Trojanow („Der Weltensammler“) ist auch ausgebildeter Sommelier: In seinem essayistischen Band „Ein Glas voller Zeit“ ehrt er nicht nur den Wein, sondern auch das Lebenswerk des Winninger Winzers Reinhard Löwenstein.

Wenn eine Winzerfamilie nach 45 Jahren ihr Weingut in neue Hände legt, markiert das einen Einschnitt. So wird es im Januar auch in Winningen an der Mosel sein, wenn Reinhard Löwenstein, seine Ehefrau Cornelia Heymann-Löwenstein und ihre Tochter Sarah Löwenstein das Weingut Heymann-Löwenstein an drei neue Gesellschafter übergeben.







