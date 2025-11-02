Der Holzschnitt war das erste Massenmedium, diente stets Kunst und Aufklärung. In dieser Tradition steht die Holzschneiderin Editha Pröbstle, die die Technik bis ins Dreidimensionale erweitert hat. Wir haben uns ihr einzigartiges Werk angeschaut.
Manche Menschen werden im Alter strenger. Editha Pröbstle hingegen wirkt mit ihren 77 Jahren nach wie vor verspielt, neugierig und lebenshungrig. Die Koblenzer Künstlerin hat zuletzt mit bunten, teils von innen beleuchteten Figuren namens „KUULlus“ ein größeres Publikum erreicht.