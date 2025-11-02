Zu Besuch bei Editha Pröbstle Künstlerische Kraft trotz knackender Knochen 02.11.2025, 07:00 Uhr

i Verspielt und neugierig ist Editha Pröbstle auch mit 77 Jahren noch - und sie liebt Kühe. Ihre Skulpturen entstehen, indem sie Tausende Schnipsel aus Holzschnitten aufklebt. Michael Stoll

Der Holzschnitt war das erste Massenmedium, diente stets Kunst und Aufklärung. In dieser Tradition steht die Holzschneiderin Editha Pröbstle, die die Technik bis ins Dreidimensionale erweitert hat. Wir haben uns ihr einzigartiges Werk angeschaut.

Manche Menschen werden im Alter strenger. Editha Pröbstle hingegen wirkt mit ihren 77 Jahren nach wie vor verspielt, neugierig und lebenshungrig. Die Koblenzer Künstlerin hat zuletzt mit bunten, teils von innen beleuchteten Figuren namens „KUULlus“ ein größeres Publikum erreicht.







Artikel teilen

Artikel teilen