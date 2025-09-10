Leichen vor Koblenzer Kirchen, dazu kryptische Nachrichten mit Bibel-Bezug: Im vierten Teil der Reihe jagt Kommissar Auer einen religiös motivierten Serienkiller. Warum Autor Dieter Aurass solche Stoffe reizen – und was er für den SWR-„Tatort“ plant.

Dass es sich mit dem lange bewährten Muster „Spitzhacke, Mord, Ermittlung“ kaum noch auf dem Krimimarkt behaupten lässt, ist bekannt. In der Flut aus „Tatort“-Folgen und literarischen Neuerscheinungen bedarf es heute schon merklich ausgefallenerer Konzepte, um überhaupt wahrgenommen zu werden, braucht es komplexe Handlungen, bluttriefende Morde und von Psychosen genährte Motive – oder bestenfalls gleich all diese Zutaten zusammen.

Bei Dieter Aurass indes findet sich noch ein weiteres Merkmal zwischen den Buchdeckeln, denn ob nun Selbstjustiz übender Präzisionsschütze in „Recht und gerächt“ oder politischer Komplott rund um neue Antriebstechnologien in „Wasserstoff“: „Ich greife in meinen Büchern gern auch gesellschaftlich heikle Themen auf und bilde die verschiedenen Positionen hierzu ab“, sagt der in Mülheim-Kärlich lebende Autor, der diesem Erfolgsrezept nun auch in seinem neuen Krimi „Der Gebote-Killer“ treu bleibt.

Erinnerungen an Finchers Kultstreifen

Tatsächlich sogar hat sich Aurass in diesem vierten Fall der Reihe um Hauptkommissar Ulf Auer dem wohl heikelsten Thema überhaupt angenommen: In Koblenz nämlich beschäftigt das Ermittlerteam diesmal eine Serie religiös motivierter Morde. Binnen weniger Tage werden vor verschiedenen Kirchen in der Stadt mehrere nackte Leichen abgelegt – allesamt versehen mit rätselhaften Botschaften, die in ihren (sukzessiv) erkennbaren Bezügen auf die Zehn Gebote bald schon Schlimmes erahnen lassen für die Zukunft.

Erinnerungen an David Finchers Kultstreifen „Sieben“, in dem Brad Pitt und Morgan Freeman einen von den sieben Todsünden besessenen Serienkiller (Kevin Spacey) jagen, werden hier schon nach wenigen Seiten lebendig. Schließlich scheint auch der Täter im neuen Auer-Fall von religiös verqueren Motiven bewegt, verdichten sich spätestens nach der dritten Leiche die Anzeichen darauf, dass die Opferzahl noch erheblich steigen dürfte.

„Ich wollte in dem Buch bewusst – und ohne jede Wertung – die verschiedenen Positionen zum schwierigen Thema Kirche und Religion gegenüberstellen.“

Dieter Aurass

Der öffentliche – und innerpolizeiliche – Druck ist dementsprechend hoch, die Anhaltspunkte für konkrete Ermittlungen hingegen rar, denn: Aurass erweist sich auch in „Der Gebote-Killer“ wieder als versierter Spannungsmacher, der anfangs noch lose Erzählstränge im Verlauf der Handlung geschickt verwebt, dabei raffiniert (falsche) Fährten legt und an den passenden Stellen unvorhersehbare Wendungen einpflegt.

Neu ist derweil die Masse an tatfremden Hindernissen, denen sich Auer bei diesem Fall gegenübersieht: Zunächst wird der Koblenzer Mordkommission ein Profiler des Landeskriminalamts zur Seite gestellt, der mit seiner ungenießbaren Art steten teaminternen Zündstoff auslegt – und zugleich nur wenig beiträgt zur Täterfindung. Kurz darauf entsendet dann zudem auch der Vatikan einen Sonderermittler, der wiederum mit Auers bekennend atheistischem Kollegen Gerd Rubens auf Konfrontationskurs gerät.

i Das Cover zu "Der Gebote-Killer" CW Niemeyer

Mehrschichtig gestreute Dissonanzen also, zu denen Dieter Aurass anmerkt: „Ich wollte in dem Buch bewusst – und ohne jede Wertung – die verschiedenen Positionen zum schwierigen Thema Kirche und Religion gegenüberstellen.“ Als eine Art literarischen Meinungsaustausch, wie der Autor ergänzt, „mit dem sich der Leser auseinandersetzen soll, über den er auch nachdenken muss – weil er bei der Lektüre nicht wirklich die Möglichkeit hat zu widersprechen“.

Am Ende steht somit auch in diesem Aurass-Werk wieder ein komplexer, bis zur letzten Seite packender Fall, der seinen Wert ganz maßgeblich daraus bezieht, dass er sich eben nicht nur auf die rein kriminalistische Abhandlung beschränkt. Wenngleich Auer und sein Team natürlich auch in Teil vier der Reihe wieder ganz Krimilike – und trotz aller vorausgegangenen Turbulenzen – einen Ermittlungserfolg erzielen, so viel darf bereits verraten werden.

Ermittelt Auer bald auch im TV?

In Koblenz zieht in der Folge wieder Ruhe ein, zumindest bis zur nächsten Mordserie, die sich laut Aurass dann um das (ebenfalls heikle) Thema Erbschaft drehen soll. Und noch ein weiteres Projekt hat der Autor dieser Tage in Planung: Mit dem SWR, erzählt er, tausche er sich über die Möglichkeiten für einen neuen „Tatort“ aus Koblenz aus, schließlich gebe es inzwischen aus „so ziemlich jeder deutschen Stadt“ einen Ableger der kultigen Krimireihe – „nur eben hier nicht, obwohl Koblenz als Kulisse zweifellos sehr viel zu bieten hätte“. Ermittelt Ulf Auer also bald nicht mehr nur auf Papier, sondern parallel dazu noch im TV? Auch in diesem Fall darf man auf die weitere Entwicklung gespannt sein.

Dieter Aurass: „Der Gebote-Killer“, CW Niemeyer, 416 Seiten, 16 Euro. Am Freitag, 12. September, ist der Autor um 16 Uhr für eine Signierstunde bei Reuffel (Altlöhrtor) in Koblenz zu Gast. Am Mittwoch, 1. Oktober, liest er zudem in der Stadtbibliothek Andernach aus seinem neuen Buch, am Freitag, 24. Oktober (jeweils um 19 Uhr), dann in der Stadtbibliothek Koblenz.