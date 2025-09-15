Klappern gehört zum Handwerk, auch für Kulturinstitutionen. Das Theater Koblenz hat dazu seit Langem ein geniales Werbemittel im Einsatz, das einerseits einen Überblick über die neue Spielzeit bringt, dabei aber auch selbst Einnahmen generiert und noch dazu Exklusivität ausstrahlt. Denn: Diese „Kostprobe“ ist auch ein Dankeschön an den Freundeskreis des Theaters, dessen Mitglieder die Karten für die Kostprobe bevorzugt erwerben können.

Durch den sanierungsbedingt um ein Jahr verzögerten Umzug zurück ins Große Haus allerdings ist bekanntlich alles anders als geplant – und so wird diesmal die Kostprobe noch zwei weitere Male im Theaterzelt bei freiem Verkauf gezeigt. Grund genug, von ihrer Premiere zu berichten.

Hamburg hat die Elphi, Koblenz hat "Zelti" -- aber nur in einer bislang streng limitierten Auflage als Modell aus dem 3-D-Drucker, humorvoll angepriesen von Intendant Markus Dietze, der in gewohnt guter Form durch die Kostprobe führte. Arek Głębocki Fabian Freisberg, Vorsitzender des Freundeskreises des Theaters Koblenz, begrüßt das Publikum der Kostprobe. Arek Głębocki 1 / 2

Etwa von der ungewohnten Klangkulisse: Normalerweise steht für die Kostprobe auch das Staatsorchester Rheinische Philharmonie zur Verfügung. Durch die neue Terminierung für die zweite, unvorhergesehene Zeltspielzeit war das Orchester allerdings bereits anderweitig verplant – das notwendige Improvisieren gelang dem Theater ziemlich originell. Wer Richard Wagner mag, freut sich natürlich auf den vollen Orchesterklang, der im „Rheingold“ vom 24. Oktober an durchs Zelt auf der Festung Ehrenbreitstein hallen wird. Doch auch am zur Kostprobe von Chefdirigent Marcus Merkel dirigierten und von Sejoon Park, Johanna Kvam, Tatiana Sinelnikova und Karsten Huschke an zwei Klavieren achthändig umgesetzten, aparten Arrangement des finalen „Einzugs der Götter in Walhall“ kann man viel Gefallen finden. Und was im „Rheingold“ zu sehen sein wird: Darauf geben eine Vorführung mit live in Computeranimation umgesetzter Bewegungserfassung und ein Gespräch von Intendant Markus Dietze mit einem Team der jüngsten Abteilung seines Hauses, des Digitalen Theaters, einen Ausblick.

Auch kammermusikalisch begleitet, machen weitere Chorszenen und Arien aus Christoph Willibald Glucks „Orfeo ed Euridice“, Ludwig van Beethovens „Fidelio“, Jules Massenets „Werther“ sowie Jake Heggies „The Deepest Desire“ und aus „Antony and Cleopatra“ von John Adams neugierig auf die szenische Umsetzung – beziehungsweise das dann deutlich größere musikalische Besteck. Darüber hinaus vereint die Kostprobe zuverlässig einmal im Jahr Publikumsgruppen, die sonst nur oder eher dem Musik- oder dem Sprechtheater, dem Tanz oder dem Puppentheater zugeneigt sind. Ein Podium, das auch diesmal mit mehr als zweieinhalb Stunden reiner Kostproben-Spieldauer umfassend genutzt wird.

Sophia Walter (links) und Tanja Linnekogel vom Puppentheaterensemble stellen die "Soko Shakespeare" bei der Kostprobe vor. Arek Głębocki Noah Amann und Clara Jörgens in einem Ausschnitt aus der Choreografie "Lieder und Tänze vom Meer" von Steffen Fuchs zu Musik von Søren Nils Eichberg. Arek Głębocki Jerry Wan und Yael Shervashidze im Stück "In this shirt" in der Choreografie "Let's dance" von Steffen Fuchs. Arek Głębocki Der Opernchor des Theaters Koblenz mit Bariton Nico Wouterse in einer Szene aus Ludwig van Beethovens "Fidelio". Arek Głębocki Zur Burg führt die Regenbogenbrücke: Der "Einzug der Götter in Walhall" aus Richard Wagners "Rheingold" in einer Fassung für zwei Klaviere zu acht Händen bei der Kostprobe. Arek Głębocki Bavitutti für Vertreterinnen und Vertreter aller Sparten bei der Kostprobe des Theaters Koblenz. Arek Głębocki 1 / 6

Etwa von der Puppentheatersparte, die mit Szenen aus dem Familienstück „Hans im Glück“ und einer Aussicht auf eine „Soko Shakespeare“ unterstreicht, dass Figurentheater spielend leicht alle Altersgruppen ansprechen kann. Das Ballett zeigt Ausschnitte aus den zur Wiederaufnahme bereitstehenden Stücken „Lieder und Tänze vom Meer“ und „Let’s dance“ – verständlicherweise, denn hier ist natürlich noch keines der zukünftig anstehenden, neuen Stücke geprobt. Das Schauspiel hat es etwas leichter, kann lesend immerhin den (Ausgangs-)Text anstehender Produktionen präsentieren.

Und das führt etwa mit einem Ausschnitt aus Klaus Manns Roman „Mephisto“ , dessen Dramatisierung vom 17. Januar an zu erleben sein wird, mit Schauspieler Jona Mues dank seiner herausstechenden Sprachkultur zu Gänsehautmomenten. Er trägt die Geburtstagsszene vor, die rund um die große, offizielle Feier eines Generalintendanten im „Dritten Reich“ das Klima im nationalsozialistischen Kulturbetrieb ausstellt: Duckmäusertum und Opportunismus, den wir auch in unseren Tagen dies- und jenseits des Atlantiks in Reinform erleben. In solchen Momenten unterstreicht der Abend selbst im Gala-Häppchen-Modus der Kostprobe die gesellschaftliche Relevanz, die der gewohnt zwischen launig und spitzfindig moderierende Intendant Markus Dietze für das Theaterschaffen eindrucksvoll reklamiert – und nicht müde wird, gemeinsam mit all seinen Mitarbeitenden auch unter Beweis zu stellen.

Tickets zur Kostprobe am 20. September (19 Uhr) und am 28. September (18 Uhr) gibt es online unter www.theater-koblenz.de