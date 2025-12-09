„Lass es Liebe sein“ Koblenzer Musical bringt AnNa R. zurück auf die Bühne Stefan Schalles 09.12.2025, 12:30 Uhr

i "Anna – Lass es Liebe sein" lautet der Titel des neuen, von Johannes Thon (links) produzierten Musicals mit Songs von AnNa R. Auf der Bühne verkörpert wird die im Frühjahr verstorbene Sängerin von der Berliner Künstlerin Julia Vieregge. Yvonné Ritz

Als AnNa R. im März mit nur 55 Jahren starb, verlor die Kulturszene eine besondere Künstlerin. Ihre Musik jedoch lebt weiter – auch dank eines neuen Musicals aus Koblenz mit Songs der Sängerin. Wie es zu dem Projekt kam und was genau geplant ist.

Dass AnNa R. wohl „megastolz“ gewesen wäre, hatte Manne Uhlig im Oktober gesagt, kurz nachdem die letzten, von ihm produzierten Songs der Sängerin unter dem Titel „Mut zur Liebe“ erschienen waren. Und stolz, glücklich zumindest wäre die im März verstorbene Künstlerin vielleicht auch, wenn sie wüsste, was dieser Tage in Koblenz Gestalt annimmt.







