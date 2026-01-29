Literaturfestival Koblenz Koblenz ist ganzOhr in einem „kolossalen Kulturmärz“ Claus Ambrosius 29.01.2026, 00:00 Uhr

i Hochwillkommene Gäste bei jedem Literaturfestival und ganz besonders bei ganzOhr in Koblenz: Elke Heidenreich und Navid Kermani. Henning Kaiser/Oliver Berg, dpa

Der März bringt in Koblenz ein außergewöhnlich dichtes Kulturprogramm. Mit den Theatertagen Rheinland-Pfalz und dem Literaturfestival ganzOhr präsentiert das Theater Koblenz parallel zwei inhaltlich abgestimmte Festivals.

Der März ist nicht nur in Koblenz traditionell ein dichter Kulturmonat – in diesem Jahr wird er dort aber in jeder Hinsicht außergewöhnlich und quasi zu einer Leistungsschau dessen, was die Stadt kulturell leisten kann. Gleich zwei große Festivals mit überregionaler Ausstrahlung geben sich die Klinke in die Hand: die Theatertage Rheinland-Pfalz und das Literaturfestival ganzOhr, beide veranstaltet vom Theater Koblenz.







