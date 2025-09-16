Corona hatte dem Orientalischen Frauen Film Festival Koblenz die Pläne durchkreuzt: Jetzt geht das Projekt mit Beiträgen aus dem Iran und aus Afghanistan sowie mit internationalen Gästen vom 26. bis 30. September in den dritten Durchgang.

Wenn sich im Odeon-Apollo-Kino in der Koblenzer Innenstadt am 26. September die Türen zum dritten Orientalischen Frauenfilmfestival öffnen, wird eine junge Festivaltradition weitergeführt, die 2017 und 2019 hoffnungsvoll begonnen hatte und von Corona aus dem Tritt gebracht wurde. Und es geht um mehr als „nur“ internationale Filmkunst: Festivalleiterin Firouzeh Görgen Ossouli, erste Vorsitzende der German-Iranian Culture Connection, will damit heute mehr denn je einen Beitrag zur Verständigung und Integration leisten. Die in Urbar lebende, aus dem Iran stammende Künstlerin präsentiert gemeinsam mit Geschäftsführer Heinz Theis und der Kuratorin des Festivals, ihrer in Teheran lebenden und dort ebenfalls als Künstlerin wirkenden Schwester Farah Ossouli, ein ambitioniertes Programm von sieben iranischen Filmen und zwei afghanischen. Das gemeinsame Ziel: ein Schaufenster in Lebensrealitäten zu schaffen, die vielen hierzulande fremd erscheinen, für ein gegenseitiges Verständnis aber Gewaltiges zu leisten vermögen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung ist die Leidenschaft für das Medium Film unüberhörbar, das die Ossouli-Schwestern teilen. Als Studentinnen haben beide einst auch in Filmen mitgespielt, bevor Firouzeh Görgen Ossouli noch vor der Revolution 1979 den Iran zum Studieren verließ und in Deutschland eine zweite Heimat fand – und Farah Ossouli mit ihrer Neuinterpretation der klassisch-iranischen Miniaturmalerei vom Iran aus international bekannt wurde. Dem iranischen Film blieben beide eng verbunden.

Lebenswelten von Frauen im Zentrum

Seit Jahren räumen iranische Produktionen bedeutende Filmpreise weltweit ab – und Firouzeh Ossouli will die Kraft dieses Filmschaffens nutzen, um Brücken zwischen Kulturen zu bauen: „Wenn wir von Integration reden, müssen wir wissen, wer die Menschen sind, die hierherkommen. Was sie bewegt, welche Probleme sie haben, wie sie diese bewältigen.“ Das Festival stellt dazu Themen der Lebenswelt von Frauen ins Zentrum, zeigt, wie sie leben, kämpfen, zweifeln, hoffen – und wie sich diese Erfahrungen mit hiesigen Fragen und Alltagswelten verschränken.

Daher fällt die Filmauswahl bewusst auf Werke, die „unter die Haut gehen“. Komödien oder leichte Unterhaltung kommen nicht vor: „Unsere Filme mit gesellschaftlichen Themen sind meistens ernst“, erklärt Farah Ossouli, die viele Filme für das Festival gesichtet hat. „Es sind Geschichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen, Dramen des Alltags, die im westlichen Kontext vielleicht auf den ersten Blick weniger spektakulär wirken, in Persien jedoch eine enorme Wucht entfalten.“

"African Violet" von Regisseurin Mona Zandi Haghighi: Shokoo (Fatemeh Motamed-Arya.) beschließt, ihren betagten Ex-Mann Fereydoun zu sich zu holen, um mit ihrem Mann Reza, einst Fereydouns bester Freund, bei ihr zu leben. Fereydoun weigert sich zunächst, mit ihr zu sprechen, und Reza fühlt sich unwohl mit ihm in ihrem Haus. Shokoo meistert die Herausforderungen der Pflege des kranken Fereydoun, während alle drei mit ihren Gefühlen und Erinnerungen an ihre vergangenen Beziehungen zu kämpfen haben. Der Film behandelt Themen wie Liebe, Vergebung und die Komplexität menschlicher Beziehungen, insbesondere im Kontext der Wiedervereinigung eines älteren Paars unter schwierigen Umständen. Am 26. September um 20 Uhr. Behnegar/Habib Majidi "Lantouri" von Regisseur Reza Dormishian: Ein junger Mann (Navid Mohammadzadeh) namens Pasha, der Anführer der Lanturi- Verbrecherbande, verliebt sich in ein Mädchen namens Maryam (Maryam Palizban). Maryam ist Journalistin und Sozialaktivistin. Sie bemüht sich, das Einverständnis von Familien zu gewinnen, die Vergeltung für den Verlust ihrer Angehörigen suchen. Am 27. September um 17.30 Uhr. Iranian Independents "No Choice" von Regisseur Reza Dormishian:Der Film erzählt die Geschichte von drei Frauen, die unter sehr unterschiedlichen Umständen im Iran leben: ein wohnungsloses Mädchen, eine Menschenrechtsaktivistin und eine Gynäkologin. Die 16-jährige Golbahar trägt seit ihrem elften Lebensjahr gegen Bezahlung Kinder aus. Die Handlung beginnt, als sie an einen Mann verkauft wird, der ein Baby von ihr will. Da sie nicht schnell genug schwanger wird, bedroht man sie mit dem Tod. Schließlich wird festgestellt, dass ihre Eileiter bei einer früheren Operation – ohne ihr Wissen – durchtrennt wurden. Mit Unterstützung einer Rechtsanwältin verklagt sie die verantwortliche Ärztin. Am 27. September um 20 Uhr. Iranian Independents "The Blue Veiled" von Regisseurin Rakhshan Bani-Etemad: Ein älterer Besitzer einer Tomatenfarm und Saucenfabrik verliebt sich nach dem Tod seiner Frau in eine der Arbeiterinnen der Fabrik und gefährdet damit seine Beziehung zu seinen Töchtern und Schwiegereltern. Während die Mitglieder seiner großen Familie ihn dazu drängen die Beziehung aufzugeben, trifft der alte Mann aus Liebe eine letzte Entscheidung. Dieser Klassiker aus dem Jahr 1995, ein Liebesdrama, wurde von einer der Pionierinnen des iranischen Kinos geschrieben und gedreht. Der Film spielt in einem ländlichen Gebiet des Irans und erzählt von einer Liebe, die durch die Trennung der sozialen Schichten gefährdet ist. Am 28. September um 11 Uhr in Anwesenheit von Regisseurin Rakhshan Bani-Etemad und Schauspielerin Fatemeh Motamed-Arya. Daricheh Cinema "Roxana" von Regisseur Parviz Shahbazi: Erzählt wird die Geschichte einer Jugend im modernen Iran, dargestellt anhand des jungen Spielers Fred, der eine unerwartete Romanze mit einer talentierten Künstlerin erlebt. Fred lebt mit seiner kranken Mutter. Er trifft Roxana, die Hochzeiten filmt und wird ihr Assistent. Er ist entschlossen, sein Leben zu ändern und strebt danach, ein besserer und nützlicherer Mensch zu werden. Am 28. September um 17.30 Uhr. TIFF „Son-Mother" von Regisseurin Mahnaz Mohammadi: Ein eindringliches Sozialdrama über das Verstummen, schwierige Entscheidungen und die Ungerechtigkeit eines Systems, das Menschen unter Druck setzt. Im Mittelpunkt steht die Witwe Leila, die ihre zwei Kinder allein großzieht und zugleich Opfer von Tratsch und Anfeindungen ist. Nach einem Streik am Arbeitsplatz heiratet sie aus finanzieller Not den Busfahrer Kazem, der eine Tochter in die Ehe mitbringt. Da das Gesetz es verbietet, dass Amir und seine gleichaltrige Stiefschwester unter einem Dach leben, bleibt Leila keine Wahl: Sie bringt ihren Sohn in ein Heim – mit dem Versprechen, ihn nach einem Monat zurückzuholen. Doch Amir ist zutiefst unglücklich über die Entscheidung seiner Mutter und schmiedet Pläne zur Flucht. Am 29. September um 17.30 Uhr. TIFF "Cold Breath" von Regisseur Abbas Raziji: „Cold Breath“ erzählt die Geschichte von Maryam, einer Transgender-Person in den Dreißigern, die in einer Gesellschaft lebt, die sie zwingt, sich anzupassen, um überleben zu können. Maryam wurde als Mädchen geboren, lehnte in der Pubertät die weibliche Rolle ab und arbeitet nun als Mann hart für ihren Lebensunterhalt. Der Film zeigt eindrucksvoll den Kampf um Identität und Selbstbestimmung inmitten gesellschaftlicher Zwänge.Am 29, September um 20 Uhr. TMN Productions "Hava-Maryam-Ayesheh" von Regisseurin Sahraa Karimi: Drei afghanische Frauen in Kabul stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Hava lebt mit ihrem Vater und ihrer Schwiegermutter in einer traditionellen Familie. Sie ist schwanger und ihre einzige Freude ist es, mit ihrem ungeborenen Kind zu sprechen. Maryam, eine Fernsehreporterin, steht kurz vor der Scheidung von ihrem untreuen Mann, als sie von ihrer Schwangerschaft erfährt. Ayesha, ein 18-jähriges Mädchen, willigt ein, ihren Cousin zu heiraten, nachdem ihr Freund verschwunden ist, als sie von ihrer Schwangerschaft erfährt. Sie muss einen Arzt finden, der eine Abtreibung vornimmt und ihre Jungfräulichkeit wiederherstellt. Am 30. September um 17.30 Uhr. Noori Pictures "Maydegol" von Regisseurin Sarvnaz Alambeigi: Maydegol, eine afghanische Jugendliche, lebt mit ihrer Familie im Iran, wohin die Familie geflohen ist. Sie träumt davon, professionelle Muay-Thai-Boxerin zu werden und damit eine Perspektive für ihr Leben zu bekommen und ausreisen zu können. Um sich das Training leisten zu können, arbeitet Maydegol ohne das Wissen ihrer Eltern in einem nahezu ausschließlich männlichen Umfeld auf Obst- und Gemüse- Plantagen. Gemeinsam mit ihren Freundinnen aus dem Boxtraining reflektiert Maydegol ihre scheinbar ausweglose Situation in einem fremden Land, ohne Papiere und ohne Perspektive. Am 30. September um 20 Uhr. Rabison Art/Noori Pictures 1 / 9

So wird gleich am Eröffnungsabend mit „African Violet“ von Mona Zandi Haghighi ein Film gezeigt, der eine ungewöhnliche Konstellation beleuchtet: Eine geschiedene Frau holt ihren schwer erkrankten Ex-Mann zu sich, um ihn zu pflegen – während sie längst mit einem anderen verheiratet ist. Was in Europa zwar ungewöhnlich, aber doch grundsätzlich vorstellbar ist, entfaltet laut Farah Ossouli im Iran ein gesellschaftliches und moralisches Drama und zeigt, wie aus einer alltäglichen Entscheidung existenzielle Konflikte entstehen können. Auch andere Beiträge brechen Tabus: Da ist etwa die Geschichte einer Frau, die Opfer eines Säureattentats wird („Lantouri“ von Regisseur Reza Dormishian), oder auch der „Cold Breath“ von Regisseur Abbas Raziji, der von einer Transperson erzählt, die als Mädchen geboren wurde, mit der Pubertät aber die weibliche Rolle ablehnte und nun als Mann hart für ihren Lebensunterhalt arbeitet. Themen, die in Ländern wie Iran oder Afghanistan ganz andere dramatische Konsequenzen haben können als hierzulande – und genau dieser Perspektivwechsel macht die Filme zusätzlich spannend.

Dass sich das iranische Kino seit der Revolution 1979 zu einer international geschätzten Stimme entwickelt hat, mag auch darin begründet sein, dass die Beschränkungen durch die staatliche Zensur eine Ausdrucksform begünstigt haben, die das Unsagbare und Unzeigbare zwischen den Bildern erzählt. „Die Kunst liegt darin, etwas deutlich zu machen, ohne es zu zeigen“, erklärt Farah Ossouli. Wenn etwa Männer und Frauen sich nicht berühren dürfen auf der Leinwand, kann ein bewusst gesetzter Blick und geschickter Bildschnitt mehr Erotik, mehr Dramatik transportieren als eine noch so explizite Szene.

Das Festivalprogramm

Freitag, 26. September

20 Uhr: „African Violet“ (2019), Regie: Mona Zandi HaghighiMit Anwesenheit der Hauptdarstellerin Fatemeh Motamed-Arya

Samstag, 27. September

17.30 Uhr: „Lantouri“ (2016), Regie: Reza Dormishian20 Uhr: „No Choice“ (2020), Regie: Reza DormishianMit Anwesenheit von Regisseur Reza Dormishian und Fatemeh Motamed-Arya

Sonntag, 28. September11 Uhr: Matinée „The Blue Veiled“ (1995), Regie: Rakhshan Bani-EtemadMit Anwesenheit von Rakhshan Bani-Etemad und Fatemeh Motamed-Arya17.30 Uhr: „Roxana“ (2023), Regie: Parviz Shabazi

Montag, 29. September 17.30 Uhr: „Son–Mother“ (2019), Regie: Mahnaz Mohammadi20 Uhr: „Cold Breath“ (2017), Regie: Abbas Raziji

Dienstag, 30. September

Afghanischer Filmabend17.30 „Hava, Maryam, Ayesha“ (2019), Regie: Sahraa Karimi20 Uhr: „Maydegol“ (2024) | Regie: Sarvnaz Alambeigi

Doch der iranische Film hat heute auch mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen: Als gewaltiges Problem erweist sich, wie Farah Ossouli erklärt, die zunehmende Kommerzialisierung, durch die iranische Kinos vor allem auf seichte Komödienunterhaltung setzen. Ernsthafte Regisseurinnen und Regisseure geraten dabei ins Abseits, kämpfen gegen Marktmechanismen ebenso wie gegen politische Restriktionen. „Viele sind deprimiert, weil sie kaum noch Chancen haben, ihre Filme zu realisieren“, berichten die Kuratorinnen. Umso wichtiger sei es, den Werken, die entstehen, hier eine Bühne zu geben. Verständigungsprobleme sind dabei kaum zu befürchten, da sämtliche für Orientalischen Frauen Film Festival ausgewählten Beiträge mit englischen Untertiteln versehen sind.

Besonders glücklich sind Firouzeh Görgen Ossouli und Farah Ossouli darüber, dass sie zur dritten Ausgabe des Festivals, das in Zukunft wieder regelmäßig und möglichst im Zwei-Jahres-Abstand stattfinden soll, gleich drei iranische Filmschaffende einladen konnten, persönlich zum Festival nach Koblenz zu kommen. So haben sich neben der dem Festival von Anfang an verbundenen Regisseurin Rakhshan Bani-Etemad („The Blue Veiled“) auch die Schauspielerin Fatemeh Motamed-Arya („African Violet“, „No Choice“) und Regisseur Reza Dormishian („No Choice“, „Lantouri“) angekündigt. Eine einmalige Chance, mit Filmschaffenden aus dem Iran ins Gespräch zu kommen, die einen Eindruck erster Hand aus einem Land zwischen atemberaubender Tradition und ungewisser Zukunft geben können, dessen Situation auch nach Ende des jüngsten „Zwölftagekrieges“ alles andere als friedlich ist.

