Wenn sich im Odeon-Apollo-Kino in der Koblenzer Innenstadt am 26. September die Türen zum dritten Orientalischen Frauenfilmfestival öffnen, wird eine junge Festivaltradition weitergeführt, die 2017 und 2019 hoffnungsvoll begonnen hatte und von Corona aus dem Tritt gebracht wurde. Und es geht um mehr als „nur“ internationale Filmkunst: Festivalleiterin Firouzeh Görgen Ossouli, erste Vorsitzende der German-Iranian Culture Connection, will damit heute mehr denn je einen Beitrag zur Verständigung und Integration leisten. Die in Urbar lebende, aus dem Iran stammende Künstlerin präsentiert gemeinsam mit Geschäftsführer Heinz Theis und der Kuratorin des Festivals, ihrer in Teheran lebenden und dort ebenfalls als Künstlerin wirkenden Schwester Farah Ossouli, ein ambitioniertes Programm von sieben iranischen Filmen und zwei afghanischen. Das gemeinsame Ziel: ein Schaufenster in Lebensrealitäten zu schaffen, die vielen hierzulande fremd erscheinen, für ein gegenseitiges Verständnis aber Gewaltiges zu leisten vermögen.
Im Gespräch mit unserer Zeitung ist die Leidenschaft für das Medium Film unüberhörbar, das die Ossouli-Schwestern teilen. Als Studentinnen haben beide einst auch in Filmen mitgespielt, bevor Firouzeh Görgen Ossouli noch vor der Revolution 1979 den Iran zum Studieren verließ und in Deutschland eine zweite Heimat fand – und Farah Ossouli mit ihrer Neuinterpretation der klassisch-iranischen Miniaturmalerei vom Iran aus international bekannt wurde. Dem iranischen Film blieben beide eng verbunden.
Lebenswelten von Frauen im Zentrum
Seit Jahren räumen iranische Produktionen bedeutende Filmpreise weltweit ab – und Firouzeh Ossouli will die Kraft dieses Filmschaffens nutzen, um Brücken zwischen Kulturen zu bauen: „Wenn wir von Integration reden, müssen wir wissen, wer die Menschen sind, die hierherkommen. Was sie bewegt, welche Probleme sie haben, wie sie diese bewältigen.“ Das Festival stellt dazu Themen der Lebenswelt von Frauen ins Zentrum, zeigt, wie sie leben, kämpfen, zweifeln, hoffen – und wie sich diese Erfahrungen mit hiesigen Fragen und Alltagswelten verschränken.
Daher fällt die Filmauswahl bewusst auf Werke, die „unter die Haut gehen“. Komödien oder leichte Unterhaltung kommen nicht vor: „Unsere Filme mit gesellschaftlichen Themen sind meistens ernst“, erklärt Farah Ossouli, die viele Filme für das Festival gesichtet hat. „Es sind Geschichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen, Dramen des Alltags, die im westlichen Kontext vielleicht auf den ersten Blick weniger spektakulär wirken, in Persien jedoch eine enorme Wucht entfalten.“
So wird gleich am Eröffnungsabend mit „African Violet“ von Mona Zandi Haghighi ein Film gezeigt, der eine ungewöhnliche Konstellation beleuchtet: Eine geschiedene Frau holt ihren schwer erkrankten Ex-Mann zu sich, um ihn zu pflegen – während sie längst mit einem anderen verheiratet ist. Was in Europa zwar ungewöhnlich, aber doch grundsätzlich vorstellbar ist, entfaltet laut Farah Ossouli im Iran ein gesellschaftliches und moralisches Drama und zeigt, wie aus einer alltäglichen Entscheidung existenzielle Konflikte entstehen können. Auch andere Beiträge brechen Tabus: Da ist etwa die Geschichte einer Frau, die Opfer eines Säureattentats wird („Lantouri“ von Regisseur Reza Dormishian), oder auch der „Cold Breath“ von Regisseur Abbas Raziji, der von einer Transperson erzählt, die als Mädchen geboren wurde, mit der Pubertät aber die weibliche Rolle ablehnte und nun als Mann hart für ihren Lebensunterhalt arbeitet. Themen, die in Ländern wie Iran oder Afghanistan ganz andere dramatische Konsequenzen haben können als hierzulande – und genau dieser Perspektivwechsel macht die Filme zusätzlich spannend.
Dass sich das iranische Kino seit der Revolution 1979 zu einer international geschätzten Stimme entwickelt hat, mag auch darin begründet sein, dass die Beschränkungen durch die staatliche Zensur eine Ausdrucksform begünstigt haben, die das Unsagbare und Unzeigbare zwischen den Bildern erzählt. „Die Kunst liegt darin, etwas deutlich zu machen, ohne es zu zeigen“, erklärt Farah Ossouli. Wenn etwa Männer und Frauen sich nicht berühren dürfen auf der Leinwand, kann ein bewusst gesetzter Blick und geschickter Bildschnitt mehr Erotik, mehr Dramatik transportieren als eine noch so explizite Szene.
Doch der iranische Film hat heute auch mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen: Als gewaltiges Problem erweist sich, wie Farah Ossouli erklärt, die zunehmende Kommerzialisierung, durch die iranische Kinos vor allem auf seichte Komödienunterhaltung setzen. Ernsthafte Regisseurinnen und Regisseure geraten dabei ins Abseits, kämpfen gegen Marktmechanismen ebenso wie gegen politische Restriktionen. „Viele sind deprimiert, weil sie kaum noch Chancen haben, ihre Filme zu realisieren“, berichten die Kuratorinnen. Umso wichtiger sei es, den Werken, die entstehen, hier eine Bühne zu geben. Verständigungsprobleme sind dabei kaum zu befürchten, da sämtliche für Orientalischen Frauen Film Festival ausgewählten Beiträge mit englischen Untertiteln versehen sind.
Besonders glücklich sind Firouzeh Görgen Ossouli und Farah Ossouli darüber, dass sie zur dritten Ausgabe des Festivals, das in Zukunft wieder regelmäßig und möglichst im Zwei-Jahres-Abstand stattfinden soll, gleich drei iranische Filmschaffende einladen konnten, persönlich zum Festival nach Koblenz zu kommen. So haben sich neben der dem Festival von Anfang an verbundenen Regisseurin Rakhshan Bani-Etemad („The Blue Veiled“) auch die Schauspielerin Fatemeh Motamed-Arya („African Violet“, „No Choice“) und Regisseur Reza Dormishian („No Choice“, „Lantouri“) angekündigt. Eine einmalige Chance, mit Filmschaffenden aus dem Iran ins Gespräch zu kommen, die einen Eindruck erster Hand aus einem Land zwischen atemberaubender Tradition und ungewisser Zukunft geben können, dessen Situation auch nach Ende des jüngsten „Zwölftagekrieges“ alles andere als friedlich ist.
