Vor einem Jahr wurde das neue Orchesternetzwerk der Villa Musica gestartet – jetzt war im Koblenzer Görreshaus zur Orchestermatinee der Rheinischen Philharmonie zu hören, was das Projekt für alle Teilnehmer und für das Publikum ermöglicht.
Im kommenden Jahr feiert die Landesstiftung Villa Musica ihr 40-jähriges Bestehen: Wer sich in Rheinland-Pfalz auch nur ein bisschen für Kammermusik interessiert, hat von der Förderarbeit der Stiftung mit hoher Sicherheit einiges mitbekommen. Tausende Stipendiatinnen und Stipendiaten haben die besondere Unterstützung durch mehrere Kurs- und Konzertprojekte genossen, bei dem hochtalentierte junge Musikerinnen und Musiker gemeinsam mit arrivierten ...