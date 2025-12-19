Beethovenhalle Bonn Jetzt gehört die Beethovenhalle allen Claus Ambrosius

dpa 19.12.2025, 13:18 Uhr

i Die wiedereröffnete Beethovenhalle Bonn lädt zum Tag der offenen Tür. Thomas Banneyer, dpa. dpa

Gerade erst feierlich eröffnet, öffnet die grundsanierte Beethovenhalle in Bonn am Samstag, 20. Januar, beim Tag der offenen Tür ihre Türen für alle Interessierten – und das bei freiem Eintritt.

Musik hören, Räume entdecken, Programme vergleichen: Mit einem vielfältigen Angebot öffnet die frisch sanierte Beethovenhalle am Samstag, 20. Dezember, ihre Türen für das Publikum. Ab 14 Uhr – der Eintritt ist frei – können Besucherinnen und Besucher unter anderem den international gefragten Organisten Aaron Carpenter im Großen Saal erleben, dem Beethoven Orchester Bonn bei einer Studioaufnahme von Beethovens Fünfter Sinfonie zuhören oder im ...







