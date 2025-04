Die Doku „Niki de Saint Phalle“ ist der nächste RZ-Filmschatz: Am 7. Mai ist das Kino-Porträt der Ausnahmekünstlerin in Bad Ems und Koblenz zu erleben.

In der Reihe „RZ-Filmschatz“ ist im Mai „Niki de Saint Phalle“ zu sehen – ein einfühlsames Filmporträt von Céline Sallette über die Ausnahmekünstlerin NikideSaintPhalle. Salette, die bislang als Schauspielerin von sich reden gemacht hat, widmet sich in ihrem Regiedebüt den Jahren 1952 bis 1962 – ein prägendes Jahrzehnt im Leben der französisch-schweizerischen Malerin und Bildhauerin (1930–2002). Ihr ist es gelungen, basierend auf den beiden Autobiografien von Niki de Saint Phalle , das einfühlsame Porträt einer Frau und Ausnahmekünstlerin zu zeichnen, die sich nicht nur ihrer Vergangenheit stellte, sondern sich auch in der von Männern dominierten Kunstwelt ihren Platz erkämpfte. Die Kunstikone hatte im Alter 64 Jahren den sexuellen Missbrauch durch ihren Vater öffentlich gemacht.

Damals heißt Niki mit Nachnamen noch Mathews, sie trägt den Namen ihres Mannes Harry und ist mit ihm und ihrer Tochter aus den USA nach Frankreich gezogen. Doch die Schatten ihrer Vergangenheit holen sie ein. Der Missbrauch durch ihren Vater stürzt sie in eine tiefe Krise, bis sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Nach ihrer Entlassung verlässt sie ihre Familie, um sich ganz der Kunst zu widmen. Charlotte Le Bon («Yves Saint Laurent») verleiht der Titelfigur eine fesselnde Mischung aus Zerbrechlichkeit und Rebellion – und das Paris der 50er-Jahre wird aufregend detailreich rekonstruiert.

Die Reihe „RZ-Filmschatz“ präsentiert jeweils am ersten Mittwoch im Monat im Odeon-Apollo-Kinocenter Koblenz und im Cineplex Bad Kreuznach besondere Filme (Rabatt unter Vorlage des RZ-AboAusweises). „Niki de Saint Phalle“ wird am 7. Mai um 17.30 Uhr gezeigt, Karten für Koblenz unter Tel. 0261/31188 oder online unter www.odeon-apollo.de, für Bad Kreuznach unter www.cineplex.de/bad-kreuznach