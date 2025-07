Für ihre Krimis ist Ingrid Schampel schon seit Längerem bekannt, als Verfasserin eines Erotikromans hingegen trat sie im Februar erstmals in Erscheinung – mit 93 Jahren. In die „Die schamlosen Offenbarungen der Mrs. Warren“ schreibt die in Bonn-Bad Godesberg lebende Autorin offen über körperliche Nähe und gleichgeschlechtliche Liebe. Wobei die Kombination aus Alter und Thematik nur jenen ungewöhnlich erscheinen dürfte, die sich noch nie näher mit Ingrid Schampel befasst haben. Mit uns hat sie im Vorfeld ihrer geplanten Lesung in Bad Breisig (Kreis Ahrweiler) über das Buch und ihr Leben gesprochen:

Frau Schampel, Sie waren bis vor Kurzem vor allem als Lokalhistorikerin und Krimiautorin bekannt. Wie kommt man von dort zum Erotikroman, den Sie mit „Die schamlosen Offenbarungen der Mrs. Warren“ Anfang des Jahres vorgelegt haben?

Im Grunde fing alles damit an, dass ich in der Isolation der Corona-Pandemie viel gelesen habe und dabei in der „GEO“ und anderen wissenschaftlichen Arbeiten auf Artikel über Homosexualität in der Tierwelt gestoßen bin. Es gibt mehr als 1500 Arten, die homophil leben, also nicht nur zum Zweck der Fortpflanzung Sex haben. Das fand ich hochinteressant, auch weil sich daraus ableiten lässt, dass dieses Thema, um das wir Menschen immer noch so viel Aufhebens machen, offenbar ein ganz natürliches ist.

Und dann haben Sie einfach mal drauflos geschrieben.

Mir fielen in der Folge zunächst einmal verschiedene Fälle aus meinem eigenen Leben ein, Schicksale von Menschen, die mehr oder weniger im Verborgenen leben mussten und zur Heimlichtuerei gezwungen wurden. Und so hat sich dann eben aus diesen Impulsen heraus nach und nach ein Romanstoff entwickelt – und natürlich dessen Figuren wie etwa Mrs. Warren, die eigentlich ganz lustig ist, weil sie mit ihrer moralisierten Haltung anfangs noch glaubt, sie sei völlig weg vom Thema Erotik. Wodurch im Buch schließlich auch das Thema Alterssex aufgegriffen wird, bei dem einen die Leute ja immer ein bisschen schief anschauen, obwohl ältere Menschen in Wirklichkeit recht rege sind in dieser Hinsicht. Wenn Sie zum Beispiel mal in einem Altenheim vorbeischauen, werden Sie sehen, was da los ist, das kann ich Ihnen sagen. Sobald dort ein neuer Mann auftaucht, stehen etliche Weibchen Schlange.

Nun ist das Thema Sex aber ja auch gesamtgesellschaftlich immer noch vielfach tabuisiert, Homosexualität umso mehr. Wollten Sie vor diesem Hintergrund auch ein Stück weit gegen diesen Umstand anschreiben, das Ganze sichtbarer machen?

Das wollte ich, weil ich solche Fälle wie gesagt selbst erlebt habe, auch extreme, in denen Eltern ihre Kinder zum Beispiel rausgeworfen haben, weil sie von deren Homosexualität nichts wissen wollten. Heute ist das zum Glück anders, auch wenn ich in Sachen Toleranz nach wie vor den Eindruck habe, dass die nicht selten gespielt ist und viele Menschen hinter vorgehaltener Hand immer noch genauso über das Thema sprechen wie früher.

Sie selbst hingegen schreiben im Buch ganz offen und unverblümt über Sex, in einer sehr direkten Sprache.

Was verstehen Sie denn unter direkter Sprache? Das F-Wort?

Zum Beispiel ...

Also, wenn Sie einen solchen Erotikroman schreiben, dann muss da schon auch ein bisschen Pfeffer dran, alles andere wäre doch uninteressant. Das Buch ist zugleich aber auch kein Sex-, sondern ein Erotikroman – und zwischen diesen beiden Begriffen liegt für mich ein großer Unterschied: Sex ist erst mal nur eine stark verkürzte Bezeichnung für einen Vorgang, hinter dem im besten Fall auch Gefühle stehen können. Erotik hingegen bedingt Empfinden, Empathie und Emotionen, ist also viel mehr als Sex. Wobei ich es mit Blick auf das Verständnis der Leser grundsätzlich als sinnvoll erachte, nicht drumherum zu schreiben.

Apropos Leser: Wie hat denn Ihr Umfeld auf das Buch reagiert?

Positiv, aber man ist von mir natürlich auch schon einiges gewohnt und weiß, dass ich gern mal unübliche Dinge sage oder tue. Ich habe von dem Buch allerdings auch erst mal gar keinem erzählt, weil ich es nicht mag, meine Pläne vorab schon auf den Tisch zu legen, ohne zu wissen, was daraus am Ende wird. Ich mache so was lieber schweigend, und als dieses Projekt dann schließlich bekannt wurde, gab es zwar durchaus auch Erstaunen, aber keine negativen Reaktionen, weder in meinem Bekanntenkreis noch öffentlich.

Was man im Umkehrschluss ja auch so deuten könnte, dass viele Menschen vielleicht sogar ganz froh sind, wenn endlich mal jemand solche Tabuthemen angeht.

Wissen Sie: Gerade bei vermeintlich kritischen Dingen wird doch immer versucht, sie zu umgehen und eine klare Meinung zu vermeiden. Ich hingegen bevorzuge Offenheit und drücke mich auch dementsprechend aus, oft ohne Rücksicht auf Verluste, weil ich davon überzeugt bin, dass einen diese Haltung letztendlich weiter bringt.

Wenn man sich nun mit Ihrer Biografie beschäftigt, erkennt man auch darin sehr viel Unkonventionelles. Sie haben Ihren Job als Arzthelferin damals zum Beispiel geschmissen, um nach Andalusien zu gehen und dort Musikkritiken zu schreiben.

Das hing seinerzeit vor allem auch mit einem Schicksalsschlag zusammen, weil meine Mutter viel zu jung und sehr elend gestorben ist, mir die Decke anschließend auf den Kopf fiel und ich einfach mal weg musste. In Spanien bin ich dann Mitte der 1960er-Jahre in ein Land gekommen, das noch völlig unentdeckt war, das reinste Robinson-Leben – doch für mich damals genau das Richtige. Und so kam es eben, dass ich in der Folge immer wieder dorthin gefahren bin, vor allem im Winter, recht schnell mit einer spannenden Kunstszene um Leute wie den Pianisten Artur Rubinstein in Kontakt kam und schließlich auch selbst für spanische und deutsche Medien über kulturelle Themen geschrieben habe. Das war damals alles andere als ein üppiges Leben, aber es hat gereicht, um über die Runden zu kommen.

Dabei weicht bei Ihnen ja auch privat vieles von der „gängigen Norm“ ab. Sie waren beispielsweise nie verheiratet, haben keine Kinder.

Ja, weil mein Freiheitsdrang einfach zu groß war und ich mich nie einengen lassen wollte. Sie müssen bedenken, dass in meiner Jugend, in den 50er-Jahren, im Grunde genommen jeder heiraten musste. Das wurde einfach so vorausgesetzt und hat einen unheimlichen Druck erzeugt, der mir persönlich extrem unangenehm war. Als Reaktion darauf bin ich daher immer wieder ausgeschert und habe meinen damaligen Freund, an dem eigentlich alles perfekt war, wirklich furchtbar behandelt – das tut mir auch heute noch leid. Aber es gab zwischen uns einfach zu viele Reibungspunkte, weil ich mich dem normalen bürgerlichen Weg verweigert habe und nicht reinpassen wollte in das damals gängige Rollenbild.

Dann lassen Sie uns doch zum Abschluss noch mal zur Literatur zurückkommen: Ist denn schon ein neues Buch geplant? Vielleicht sogar ein Nachfolger der „schamlosen Offenbarungen“?

Man soll ja bekanntlich niemals nie sagen, aber im Moment wüsste ich tatsächlich gar nicht, woher ich die Zeit dafür nehmen soll, weil das aktuelle Buch hohe Wellen geschlagen hat und ich gerade ständig unterwegs bin für Interviews oder Fernsehaufzeichnungen. Wenn ich nachts im Bett liege oder vor mich hin döse, tauchen zwar ab und zu schon mal vage Ideen auf, aber so ein Roman braucht ja auch seine Hinwendung und Ruhe. Ich bin niemand, dem das Schreiben leichtfällt, im Gegenteil: So ein Buch ist für mich immer mit viel Arbeit verbunden, daher wäre ohnehin die Frage, ob ich die Veröffentlichung in meinem Alter noch erleben würde. Was ich allerdings zweifellos ausschließen kann, ist, dass ich noch mal einen Krimi schreiben, weil mir das mittlerweile einfach zu kompliziert ist. Für die heute denkbaren Todesarten und Ermittlungen muss man ja schon Studien hinlegen, damit alles stimmig ist. Bei mir hingegen war das früher eher altmodisch, da hatten die Opfer dann einen Eispickel im Ohr oder wurden im Schlaf ermordet, was heutzutage natürlich viel zu unspektakulär wäre.

Ingrid Schampel: „Die schamlosen Offenbarungen der Mrs. Warren – Erotische Geständnisse ohne Tabus“, DeBehr, 239 Seiten, 12,95 Euro. Karten für die Lesung am Samstag, 11. Oktober, um 18 Uhr im „Kultschuppen“ Jahnhalle in Bad Breisig gibt es bei Ticket Regional.