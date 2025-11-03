Premiere an der Oper Frankfurt In diesem „Boris Godunow“ wäre mehr drin gewesen Axel Zibulski 03.11.2025, 16:52 Uhr

i Die Zeit läuft ab für Boris Godunow (Alexander Tsymbalyuk), Mitte) in der Neuproduktion der gleichnamigen Oper an der Oper Frankfurt. Barbara Aumüller

Als gegenwärtiges Machtspiel ließe sich Modest Mussorgskis Puschkin-Oper eigentlich gut inszenieren. Regisseur Keith Warner gelingt dieses Unterfangen in Frankfurt allerdings nur bedingt.

Die Demonstranten vor der Oper Frankfurt hatten ukrainische Fahnen und eine klare Botschaft mitgebracht: „Auf Puschkin folgen die Panzer – schönen Opernabend!“ Ihr bitter-ironischer Wunsch hallte den Besuchern im Ohr, die in die Premiere von Modest Mussorgskis Puschkin-Oper „Boris Godunow“ strömten.







Artikel teilen

Artikel teilen