In diesem „Boris Godunow“ wäre mehr drin gewesen

Als gegenwärtiges Machtspiel ließe sich Modest Mussorgskis Puschkin-Oper eigentlich gut inszenieren. Regisseur Keith Warner gelingt dieses Unterfangen in Frankfurt allerdings nur bedingt.
Lesezeit 3 Minuten
Die Demonstranten vor der Oper Frankfurt hatten ukrainische Fahnen und eine klare Botschaft mitgebracht: „Auf Puschkin folgen die Panzer – schönen Opernabend!“ Ihr bitter-ironischer Wunsch hallte den Besuchern im Ohr, die in die Premiere von Modest Mussorgskis Puschkin-Oper „Boris Godunow“ strömten.