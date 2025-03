Laut einer Umfrage von 2025 haben mehr als 20 Prozent der Befragten ihren Partner per Dating-App kennengelernt: Diese Art von Anbahnung ist also nichts Besonderes mehr. Dass musikalische Partnerschaften ihren Startpunkt über Online-Wohnungsvermittlungen nehmen, ist allerdings zumindest ein netter Zufall – und an einen solchen erinnert sich der aus Koblenz stammende Cellist Benedict Kloeckner, Gründervater und Künstlerischer Leiter des Internationalen Musikfestivals Koblenz, zum diesjährigen Konzertauftakt mit einem Schmunzeln. Denn den Dirigenten des großen Orchesterkonzerts am 27. April in der Rhein-Mosel-Halle, Oscar Jockel, hat er vor Jahren über die Plattform Airbnb kennengelernt.

„Ich hatte in Salzburg ein sehr schwieriges Cellokonzert zu spielen und wollte deswegen in der Stadt einen Ort finden, wo ich üben könnte. Und da stieß ich auf eine wunderbare Wohnung, auf deren Bildern ein Klavier zu sehen war“, erinnert sich Kloeckner. „Ich dachte, vielleicht ist das ja ein musikaffiner Vermieter und fragte an, ob ich dort wohl üben könnte – und die Antwort war: ,Kein Problem, ich spiele selbst mit bei dem Konzert!’“. Der Vermieter – Oscar Jockel (Jahrgang 1995) – hat mittlerweile als Komponist und Dirigent eine steile Karriere gemacht, war bis 2024 Assistent bei den Berliner Philharmonikern unter Kirill Petrenko und leitet das nächste Projekt des Landesjugendorchesters RLP. Und mit eben diesem – das neben Dmitri Schostakowitschs erstem Cellokonzert mit Kloeckner als Solisten auch die zweite Sinfonie D-Dur, op. 73, von Johannes Brahms und Jockels Komposition „asche ist weiß“ umfasst – startet das Imuko in die neue Saison.

Gedenkkonzert zum Weltkriegsende

Diese neue Spielzeit bringt neben Bewährtem auch einige Neuerungen. Zum einen den ausgeprägten Schwerpunkt mit größeren Orchesterkonzerten: Gleich nach dem Auftakt ist als zweites Konzert am 6. Mai um 19.30 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle ein Gedenkkonzert zum Ende des Zweiten Weltkriegs zu erleben. Zu Gast ist das Orchestra Now (TŌN), ein innovatives Ausbildungsensemble für hochbegabten Orchesternachwuchs aus New York, das unter der Leitung seines Gründers Leon Botstein in Koblenz Robert Schumanns Sinfonie Nr. 3 Es-Dur, op. 97 „Rheinische Sinfonie“, Felix Mendelssohn-Bartholdys Sinfonie Nr. 5 d-Moll, op. 107 „Reformations-Sinfonie“ sowie Werke von Max Bruch spielen wird. Außerdem wird Benedict Kloeckner auch bei einem Benefizkonzert für die Rotkreuz Stiftung Koblenz am 22. Juni um 19 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle gemeinsam mit dem Polizeiorchester RLP mit Friedrich Guldas Cellokonzert zu hören sein.

Und auch der Abschluss von Imuko am 11. November um 19.30 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle steht im Zeichen großer Orchesterwerke – wenn auch mit einem besonderen Twist: Mit der Aufführung von Beethovens Fünfter und der Tondichtung „Don Quixote“ von Richard Strauss endet das mehrjährige EU-Förderprojekt „Sound of Change“, unter dem mehrere internationale Partner versammelt sind. Mit dem Romanian Symphony Orchestra und der Leitung von Gabriel Bebeșelea kann sich das Publikum auf eine szenische Deutung des „Don Quixote“ gemeinsam mit Zirkusartisten des Noletia-Festivals aus Sevilla freuen.

i Am 3. August um 17 Uhr spielen Danae Dörken (links) und Kiveli Dörken in der Alten Kirche Spay das Konzert "Klavierissimo" mit den Symphonischen Tänzen, op. 45, von Sergei Rachmaninow und Claude Debussys "En blanc et noir". Nikolaj Lund

Im Zentrum mit mehr als einem Dutzend von Konzertabenden steht allerdings nach wie vor die Kammermusik, aus der das Imuko begründet wurde – und so sind auch zahlreiche lieb gewonnene Festivalkünstler wie der Geiger Kirill Troussov, der Pianist José Gallardo oder das fantastische Klavierduo Dörken mit den Schwestern Danae und Kiveli Dörken (am 3. August um 17 Uhr in der Alten Kirche Spay) wieder mit dabei.

Außerdem hat das Imuko die Vorträge, Meisterkurse und Abschlusskonzerte des privaten Meisterkurses Château Engers Academy in sein Programm integriert, die Ende Mai in der Landesmusikakademie stattfinden. Diese Reihe startet mit einem Dozentenkonzert mit Christian Altenburger und Kirill Troussov (Violine), Lawrence Power (Viola), Benedict Kloeckner (Cello), Tatiana Chernichka und Peter Wittenberg (Klavier) am 22. Mai um 19.30 Uhr in Schloss Burg Namedy und umfasst weitere fünf Veranstaltungen in der Landesmusikakademie in Engers (bei freiem Eintritt).

Programm zeitlich ausgedehnt

Was beim Blick ins Programm auffällt, ist nicht nur die Fülle, sondern auch der zeitliche Rahmen: Ganze acht Monate umfasst Imuko in diesem Jahr. Das ist eine eher ungewöhnliche Entwicklung, wie Benedict Kloeckner im Gespräch mit unserer Zeitung einräumt: „Die meisten Festivals versuchen ja, sich auf einen möglichst klaren und kurzen Zeitraum zu konzentrieren.“ Für das Imuko habe sich eine deutliche Entzerrung aber sehr ausgezahlt: Das Festivaljahr mit dem kompaktesten Zeitraum habe sich im Nachhinein als das am wenigsten gut verkaufte herausgestellt – durch den lockeren Konzertrhythmus habe Imuko seine Zuschauerzahlen ganz enorm steigern können und freut sich laut Kloeckner über ein großes, sehr treues Stammpublikum.

Denn einerseits seien die Anfangsjahre mit einem eng getakteten Konzertplan zwar auch für die Künstler und das Gemeinschaftsgefühl sehr charmant gewesen, aber: „Das war im Rückblick manchmal auch ein ganz schöner Stress, wenn da 25 Leute gleichzeitig zu betreuen waren“, erinnert sich Kloeckner. Und so sei die seit ungefähr 2019 begonnene zeitliche Ausdehnung eben auch eine klare Abstimmung mit den Füßen durch das Publikum, das letztlich beim Imuko aus einem gewissen Umkreis von vielleicht 100 Kilometern bis Frankfurt oder Köln komme – und das eben auch gern über den Sommer hinaus und dafür mehrfach in jedem Jahr.

Komplettes Programm und Vorverkauf online unter www.imuko.de