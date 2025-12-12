Im Haus der Geschichte wird Vergangenes zum Erlebnis

Persönlicher, interaktiver, aktueller: Das Haus der Geschichte hat seine Dauerausstellung grundlegend neugestaltet. Die Besucher erwartet nun eine erlebnisreiche Reise vom Kriegsende bis in die Gegenwart, auf der sie selbst Teil des Gezeigten werden.
Lesezeit 5 Minuten
Vor dem Eingang an der Willy-Brandt-Allee erhält eine Schulklasse an diesem Morgen die letzten Instruktionen: zur Ruhe wird gemahnt, um Disziplin gebeten, andernfalls, so die (vermeintliche) Drohung der Lehrerin, bleibe man eben länger im Haus der Geschichte.