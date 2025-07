Die eine schafft wundersam fließende Formen, der andere rotationssymmetrische Gefäße, beide – Rita Ternes und Thomas Naethe – sind Meister der Keramikkunst. In der neuen Ausstellung des NKVM in Neuwied zeigen sie allerdings noch viel mehr als das.

Auf Kunst deutet in dieser Kulisse auf den ersten Blick nicht wirklich viel hin: Zwischen rot lackierten Stahlgerüsten und surrenden Lieferwagen stehen Tiny Houses, rechteckige Container auf staubigem Betonboden, umrahmt von Mauern aus blassen Ziegelsteinen. Gebrannte Industriegeschichte auf dem ehemaligen Rasselstein-Gelände, ein ungewöhnlicher Ort für eine Ausstellung. Und doch wie gemacht für eben diese des Neuen Kunstvereins Mittelrhein (NKVM), denn: Die hier gezeigten Arbeiten von Rita Ternes und Thomas Naethe – ihrerseits NKVM-Gründungsmitglieder – sind gleichfalls weit entfernt davon, alltäglich zu sein.

Wer die verspiegelten Schiebetüren der Minihäuser durchschreitet, findet dahinter geformte Perfektion, verträumt fließende Keramikarbeiten, die sich bei aller Harmonie doch ganz maßgeblich unterscheiden in ihren charakterlichen Grundzügen: hier die rotationssymmetrisch modellierten Gefäße Thomas Naethes, deren gespannte Oberflächen von einer massiven Mitte zu den Rändern hin meist dünn zulaufen. Dort die einst quadratischen Tonplatten Rita Ternes’, von der Künstlerin zunächst schwungvoll gebogen und ineinander gefaltet, anschließend sorgsam eingeritzt und mit Engobe bemalt, bis sich die durchgehenden Streifen auf den gewundenen Flächen immer wieder überschneiden und durchdringen.

i Viel Aufwand und handwerkliches Können stecken in den keramischen Erzeugnissen Rita Ternes', die oft an organische Formen erinnern und von parallelen Farbstreifen geziert werden. Stefan Schalles

Wobei sich Verbindendes durchaus finden lässt in den Werken des Künstlerpaars: neben dem Material etwa die aufwendige Konstruktion, der gestalterische Detailreichtum, den Naethe lächelnd als „Bluff“ bezeichnet. Schließlich gebe es beiderseits Arbeiten, „die aussehen wie eins, doch in Wirklichkeit aus mehreren Elementen bestehen, die beim Brennen mit Glasur verbunden und verschmolzen wurden“. Oder eben in umgekehrter Logik auch Gefäße und Formen, die aufgrund feiner Linie oder differenzierter Farbgebungen kleinteiliger erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind.

Für Kurator Sebastian Jacobi jedoch drängt sich daneben noch eine weitere, explizit erwähnenswerte Gemeinsamkeit auf, die zugleich so etwas wie ein geteiltes Alleinstellungsmerkmal markiert, denn: „Ich kenne keinen Keramiker“, sagt er, „der so präzise arbeitet, so hohe Qualitätsansprüche an sich selbst anlegt wie Rita Ternes und Thomas Naethe.“

i In der Ausgestaltung ganz unterschiedlich, dabei jedoch grundsätzlich rund sind die Gefäße von Thomas Naethe. Stefan Schalles

Beide, ergänzt der versierte Sammler und Restaurator aus Bad Ems, „überlassen in ihren Werken nichts dem Zufall, arbeiten teils Monate an einzelnen Stücken, schrecken auch nicht davor zurück, etwas auszusortieren, wenn das Ergebnis ihren Anforderungen nicht entspricht.“ Oder, um es in Naethes Worten zu sagen: „Zur Grundausstattung eines guten Keramikers gehört immer auch ein Hammer.“

Wie die Ergebnisse dieses perfektionistischen Strebens schließlich ausfallen, lässt sich recht eindrücklich gleich im ersten von drei Tiny Houses nachverfolgen, in dem Jacobi zum Einstieg „ausgewählte Highlights“ des Künstlerpaars in einer „kontemplativen, auratischen Atmosphäre“ präsentiert. Darunter etwa auch jene zur Herzform gefaltete, transluzente Arbeit Rita Ternes’, deren rechtwinklige Linien die Künstlerin mit nicht weniger als 28 Farben in eine flirrende Sinnestäuschung verwandelt hat. Andere Keramiken aus ihrer Hand ähneln derweil Muscheln, Blättern, Schnecken, wirken durch die ihnen innewohnende Konnotation oft selbstverständlich und verschleiern gerade dadurch ein Stück weit die Genialität hinter den stets wohlgeformten, homogenen Linien.

i Die einer Herzform ähnelnde Keramikarbeit Rita Ternes' Stefan Schalles

Die in dieser Form gleichfalls auch die Werke Thomas Naethes prägen, runde Gefäße in allen erdenklichen Variationen, von Ufo-ähnlich flach bis konkav nach oben gereckt, über die der Keramiker sagt: „Das Gefäß verdrängt den Raum, schließt ihn gleichzeitig aber auch ein, und mit der Wand dazwischen arbeite ich, ziehe und stauche das Volumen, entferne Details und verändere sie, immer in der rotationssymmetrischen Form.“

Zwei unterschiedliche Arbeitsweisen also, spezifische Dynamiken, die Jacobi im zweiten Tiny House ganz bewusst gegenüberstellt, sie miteinander agieren lässt. „Mir war es wichtig, hier das Individuelle herauszuarbeiten und dennoch das Verbindende zusammenzubringen“, erklärt der Kurator – und ergänzt: „Man kann die Arbeiten in diesem Raum einzeln betrachten, doch sobald man sich bewegt, ändert sich die Perspektive und man erkennt plötzlich Details, die ineinanderzufließen scheinen.“

Fragile Konvolute aus Glas

Was unter anderem durch die oft ähnliche Farbwahl bei Ternes und Naethe begünstigt wird; daneben allerdings finden sich in ihren Arbeiten auch immer wieder zarte Linie, die durch Jacobis kluges Arrangement im Raum aufeinander abgestimmt, teils gar miteinander verbunden scheinen.

Im dritten und letzten Raum indes zeigen sich die Künstler dann noch mal von einer ganz anderen Seite. Auf einem massiven Industrietisch stehen dort ebenfalls Gefäße, in diesem Fall jedoch aus Glas gefertigt und kunstvoll ineinander verschachtelt. Fragile Konvolute, an denen Naethe ebenfalls oft viele Monate lang arbeitet, bis die „Glasdome“, wie er sie nennt, schließlich exakt nach seinen Vorstellungen zusammenfinden, eigene Geschichten erzählen.

i Was andere wegschmeißen, verwandelt Rita Ternes in Kunst. Vorn sind ihre Arrangements aus getrockneten Früchten zu sehen. Im Hintergrund die ineinander gestapelten Glasgefäße Thomas Naethes. Stefan Schalles

Es sei – analog zur Keramik – ein Geduld fordernder Prozess, fast schon an Selbstausbeutung grenzend, sagt Jacobi und leitet damit quasi über zu den Exponaten Rita Ternes’: Der Künstlerin nämlich wurde es 2005 schließlich zu viel mit dem eigenen Erwartungsdruck, der teils zermürbenden Arbeit an der Töpferscheibe, weshalb sie sich seitdem vermehrt dem installativen Ausdruck zuwendet.

Keramisches, das in Neuwied zu sehen ist, stammt in ihrem Fall folglich aus der Zeit vor der Neuorientierung. Jüngeren Datums sind hingegen jene Werke, die Ternes aus allerlei Fundstücken arrangiert, diese mal mit Drähten verbindet, dann wieder um andere Wegwerfgegenstände erweitert – und dabei stets auf das harmonische Zusammenspiel von Form, Oberfläche und Farbe achtet. „Die Keramik hat mir viele Nerven geraubt, während diese Objekte hier innerhalb von Sekunden entstehen, sobald ich etwas sehe, das zusammenpasst“, sagt Ternes über jene Arbeiten, die zwar pflegeleichter in der Fertigung sein mögen, dadurch aber ganz sicher nicht weniger sehenswert.

Die Ausstellung ist in der NKVM-Ausstellungshalle, Rasselsteiner Straße 107, noch bis zum 4. August zu sehen, jeweils samstags von 14 bis 18 Uhr. Am Samstag, 19. Juli, ist um 16 Uhr zudem ein von Sebastian Jacobi moderiertes Gespräch mit den Künstlern geplant. Weitere Infos auch unter www.nkvm.de