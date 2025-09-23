Zuwachs für „Kunst im Uhlen“ Ikarus steigt in den Winninger Weinbergen empor 23.09.2025, 07:00 Uhr

i Wurde am vergangenen Wochenende feierlich im Weinberg Uhlen bei Winningen enthüllt: Nando Kallweits Bronzeskulptur "Ikarus XI". Christian Höhler

Seit 2014 ist in den Weinbergen bei Winningen eine ansehnliche Skulpturensammlung entstanden. Mit dem „Ikarus XI“ von Nando Kallweit ist das Projekt „Kunst im Uhlen“ nun um einen weiteren Blickfang reicher.

Die Kunstsammlung in den Weinbergterrassen zwischen Kobern und Winningen (Kreis Mayen-Koblenz) wächst weiter: Fünf Skulpturen und ein Graffito waren oberhalb der Mosel bislang schon zu finden; mit dem „Ikarus XI“ des Bildhauers Nando Kallweit ist am Wochenende nun ein weiteres Werk hinzugekommen.







