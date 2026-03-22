Architekturmuseum Frankfurt Ideen für 13 Millionen Einfamilienhäuser Christian Huther 22.03.2026, 10:58 Uhr

i Im 13. Motiv ihrer Serie "Traces" hat sich die polnische Künstlerin Weronika Gesicka auch dem Traum vom Eigenheim gewidmet - zu sehen in der "Suborbia"-Schau im Architekturmuseum Frankfurt. Weronika Gesicka/Jednostka Gallery

Der Traum von den eigenen vier Wänden ist jung: Der Trend kam aus den USA nach Deutschland, wo heute 46 Prozent der Menschen Wohneigentum besitzen. Dem Traum vom Eigenheim und Potenzialen der Einfamilienhäuser widmet sich eine Frankfurter Schau.

Von Los Angeles lernen? Ja, vor 100 Jahren auf jeden Fall. Damals hatte die US-Stadt mit 1700 Kilometern das größte Straßenbahnnetz der Welt, das bis in die Vorstädte reichte. Aber da alles privatisiert war, wurden die Bahnen vom Autohersteller General Motors aufgekauft und stillgelegt, auch in 45 weiteren Städten.







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