Zwei lebenserfahrene britische Damen sind einem alten Geheimnis auf der Spur in „Das Blau der Veilchen“, unserem neuen Fortsetzungsroman. Wir sprachen mit der Koblenzer Autorin Susanne Arnold über ihre Laufbahn und ihre Freude an Cosy Crime.

Heute startet unser neuer Fortsetzungsroman auf der Intermezzo-Seite: „Das Blau der Veilchen - Ein Krimi aus Kent.“ Seine Autorin, die in Koblenz lebende Schriftstellerin Susanne Arnold, entführt die Leserinnen und Leser darin in ein friedliches Dorf in der Grafschaft Kent: Lange lag das ehrwürdige Anwesen Old Mansion Hall im Dornröschenschlaf – ein stiller, fast vergessener Ort am Rand des friedlichen Rosefield. Umso größer das Raunen im Dorf, als der seit Jahren verschollene Erbe plötzlich dort wieder Einzug hält. Für Elisabeth und Margret, zwei Damen im besten Alter und mit wachem Blick für alles Absonderliche, ist dies mehr als nur Gesprächsstoff. Doch ehe sie dem mysteriösen Neuankömmling ihre Aufwartung machen können, erschüttert ein Mord die Idylle. Während die Polizei im Nebel stochert, folgt Margret einer feinen, kaum sichtbaren Spur. Führt sie ins Herz eines alten Geheimnisses – oder direkt in eine Gefahr, die näher ist, als sie ahnen? Wir sprachen mit Susanne Arnold über ihre originellen Ermittlerinnen - und über ihre Laufbahn als Autorin.

Frau Arnold, Sie haben vor über drei Jahren Ihren sicheren Job in der Versicherungsbranche zugunsten ihres Traumberufs Schriftstellerin aufgegeben. Wie hat sich Ihr Leben seither verändert?

Sehr stark. Vor allem das Gefühl von Freiheit ist für mich ein echtes Geschenk. Ich kann mit den Menschen arbeiten, mit denen ich möchte, meine Themen frei wählen und mich in meinen Büchern kreativ ausleben. Das war in meinem alten Beruf so nicht möglich.

Heute beginnen wir mit dem Fortsetzungsabdruck ihres Romandebüts: „Das Blau der Veilchen.“ Wollten Sie schon immer als Krimiautorin beginnen, wie hat sich das ergeben?

Eigentlich hatte ich schon länger an einem humorvollen Frauenroman gearbeitet, er war sogar schon fast fertig, aber ich war davon nicht wirklich überzeugt. Der Schlüsselmoment ereignete sich, als ich 2017 auf einer großen England-Rundreise auch Greenway besuchte, das Sommerhaus von Agatha Christie. Ich wusste dort sofort: Ich möchte etwas in diesem Stil schreiben – mit einem eigenen Ton, aber in dieser Welt spielend.

Ihre beiden Ermittlerinnen Margret und Elisabeth erinnern natürlich an Miss Marple, aber die Atmosphäre ist ziemlich unterschiedlich. Sie schildern sehr warm und detailreich, sehr auserzählend…

Ja, das entspricht einfach meinem Stil. Ich erzähle gern ausführlich, auch emotional. Schon in der Schule hatte ich Schwierigkeiten, mich kurz zu fassen (lacht).

Die Reihe hat sich etabliert – im nächsten Frühjahr erscheint bereits der fünfte Fall mit den beiden außergewöhnlichen Ermittlerinnen. War das von Anfang an so geplant?

Geplant war zumindest eine Fortsetzung. Dass es so schnell fünf Bände werden, hätte ich damals nicht gedacht. Aber ich liebe dieses Duo und habe noch viele Ideen.

Fühlen Sie sich auf das Cosy-Crime-Etikett festgelegt – oder sehen Sie auch andere Wege für sich?

Ich fühle mich damit sehr wohl. Aber ich verfolge auch andere Projekte, im kommenden Jahr wird viel passieren: Im Herbst 2026 startet eine neue Reihe – historisch, mit einer Wirtschafterin namens Mary, die in den 1930er-Jahren in England Verbrechen aufklärt. Und ich arbeite parallel dazu aktuell an einem Regionalkrimi, der hier in meiner Heimat spielen wird.

Wenn wir etwas genauer auf das Genre Cosy Crime blicken: Ist das eine bewusste Gegenbewegung zu den vielen „blutigen“ Thrillerautoren von Karen Slaughter bis Sebastian Fitzek?

Ich glaube nicht, dass das bewusst passiert, es entspringt eher einem Bedürfnis. Viele Menschen fühlen sich überladen mit schlechten Nachrichten. Da ist Cosy Crime wie eine kleine Pause. Ich nenne das bewusst „Wohlfühlkrimi“: Spannung, aber ohne Angst und Ekel. Einfach mal für ein paar Stunden abschalten, um auch wieder aufzutanken.

Sie waren in ihrem früheren Beruf sehr strukturiert eingebunden - wie organisiert sich Ihr Schreiballtag heute, wie groß ist der Anteil von Selbstvermarktung daran?

Was viele unterschätzen, und das ging mit genauso: Ich verbringe etwa 50 Prozent meiner Zeit nicht mit Schreiben, sondern mit Marketing, dem regelmäßigen Veröffentlichen in den sozialen Netzwerken und Kommunikation mit Veranstaltern, etwa für Lesungen. Das ist einfach sehr wichtig: Wenn ich Sichtbarkeit für meine Bücher will, muss ich dafür auch etwas tun.

Gibt es eigentlich auch Reaktionen aus England – und sind Sie wenigsten schon Ehrenbürgerin von Kent?

(Lacht) Nein, noch nicht. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass mein fiktives Dorf Rosefield eben gar nicht existiert. Dabei gehe ich auch durchaus bewusst auf Nummer sicher: So bleibt alles offen, niemand erkennt sich zu sehr wieder. Und das gilt auch für die beiden Ermittlerinnen: Sie sind eben Laien, und so braucht sich niemand zu überlegen, ob bei der Polizei jetzt zuerst mal diese Stelle zuständig wäre und dann jener Schritt folgen müsste und so weiter. Die beiden älteren Frauen dürfen ermitteln, wie sie wollen.

„Das Blau der Veilchen“ von Susanne Arnold erscheint von heute an täglich auf der Intermezzo-Seite dieser Zeitung als Fortsetzungsroman. Als Taschenbuch ist der Roman erschienen beim Dryas-Verlag (328 Seiten, 14 Euro).