Der niederländische Liedermacher blickt auf eine beachtliche, in hohem Maß facettenreiche Karriere und bleibt auch mit 80 unvermindert umtriebig. Auf seiner neuen Tour kommt er im Herbst etwa nach Frankfurt – und spricht vorab mit uns im Interview.

i Seit vielen Jahrzehnten prägt der niederländische Sänger, Violinist, Schriftsteller und Komponist Herman van Veen die deutsche Bühnenlandschaft. Im Herbst kommt er auf seiner aktuellen Tour unter anderem auch nach Frankfurt und Siegburg. Arno Burgi. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Seit mehr als fünf Jahrzehnten steht er auf der Bühne, erzählt Geschichten, singt Lieder und malt mit Worten ganze Welten – Herman van Veen. Der niederländische Künstler, der mit seiner warmen Stimme, dem feinen Humor und seiner unerschütterlichen Neugier auf das Leben Herzen weit über die Grenzen seiner Heimat erobert hat, blickt auf ein Lebenswerk voller Musik, Theater, Malerei und gelebter Poesie zurück.

Zwischen den Niederlanden und Deutschland hat er Brücken gebaut – kulturell, sprachlich und menschlich. Seine Konzerte sind weit mehr als bloße Musikabende: Es sind Begegnungen, die Menschen berühren und oft noch lange nachhallen.

Besondere Freundschaft mit Heinz Rudolf Kunze

Dabei hat van Veen nicht nur als Solokünstler beeindruckt, sondern auch in zahlreichen Freundschaften und künstlerischen Weggemeinschaften Spuren hinterlassen. Besonders hervorzuheben ist seine enge Verbindung zu dem deutschen Liedermacher Heinz Rudolf Kunze. Die beiden verbindet seit vielen Jahren große gegenseitige Wertschätzung, die sich in gemeinsamer Arbeit, wechselseitiger Inspiration und immer wieder in tiefgründigen Gesprächen niederschlägt.

Daneben hat Kunze auch viele Texte van Veens ins Deutsche übertragen und damit dazu beigetragen, dass dessen Lieder hierzulande ein Millionenpublikum erreichten. Beide Künstler eint eine ähnliche Haltung: Sie verstehen das Lied nicht nur als Unterhaltung, sondern als poetische, manchmal auch politische Kunstform, die zum Nachdenken anregt und zugleich Trost spendet.

In diesem Herbst geht van Veen nun erneut auf große Deutschlandtournee, die ihn quer unter dem Titel „Achtzig“ durchs Land führt. Auftritte sind unter anderem auch in Frankfurt, Köln und Siegburg geplant, wo der Künstler sein Publikum einmal mehr auf eine besondere Reise mitnehmen wird: mal zärtlich leise, mal von tänzerischer Leichtigkeit getragen, dann wieder ernst, poetisch und voller Nachhall.

Denn: Auch mit mittlerweile 80 Jahren ist Herman van Veen immer noch ein neugieriger Beobachter seiner Umwelt – und ein unermüdlicher Erzähler. Im Interview mit unserer Zeitung spricht er über seine Wurzeln, seine Freundschaft zu Weggefährten wie Heinz Rudolf Kunze, die Kraft seiner Lieder und die spezielle Verbindung zwischen den Niederlanden und Deutschland, die für ihn seit jeher Heimat im doppelten Sinn bedeutet.

i Wurde für sein künstlerisches Schaffen 2021 auch mit dem Joachim-Ringelnatz-Preis der Stadt Cuxhaven ausgezeichnet: Herman van Veen. Hauke-Christian Dittrich. picture alliance/dpa

Herr van Veen, erinnern Sie sich noch an den Moment, in dem Sie wussten: „Ich werde Künstler“?

Das war in der fünften Klasse der Montessori-Schule, als wir zum ersten Mal in ein Theater gingen. Ich habe dort atemlos eine Vorstellung des Scapino-Balletts gesehen, das das Märchen vom „Rumpelstilzchen“ tanzte. Das Saallicht ging aus. Ein Kreischen ertönte. Ein großer runder Spot erschien auf den Bühnenvorhängen.

Wer trat auf? Und was geschah dann?

Zum Vorschein kam eine Hand, gefolgt von einem Arm, an dem ein dünner Mann hing, in einem hautengen Anzug, so schneeweiß wie sein Gesicht. Er trug einen quer sitzenden schwarzen Hut – wie Napoleon auf einem Bild im Buch meines Vaters. Der hagere Mann machte ein paar kleine Sprünge, verbeugte sich, ließ seine Hand wie einen Schmetterling flattern und sprach: „Guten Tag, Jungs und Mädchen, mein Name ist Scapino. Wir werden für euch ein Märchen tanzen.“ Da dachte ich: So etwas möchte ich später auch machen.

Wie hat Ihre Kindheit in Utrecht Sie denn künstlerisch geprägt?

Geprägt hat mich vor allem meine Schulzeit. Ich bin ein echtes Montessori-Kind, hatte früh Gesangsunterricht bei Frau Bos, die Maria Schell wie aus dem Gesicht geschnitten war. Ich glaube, ich war in sie verliebt. Dort bekam ich auch meine erste Geige.

Ihre Karriere erstreckt sich über mehr als fünf Jahrzehnte. Gibt es einen Moment, auf den Sie besonders stolz sind?

Ich bin vor allem dankbar, dass ich schon so lange mitreisen darf – über stille, steile, schmale und breite Wege.

Wie haben sich Ihr Schreiben und Ihr Auftreten dabei im Laufe der Zeit verändert?

Ich habe mehr Erinnerungen, Erfahrungen und kann effizienter damit umgehen – und so auch mehr verkraften.

Wie entstehen Ihre Lieder – eher aus einem Impuls oder durch diszipliniertes Arbeiten?

Oft beginnt es mit einem Satz. Dann wird geschnitten, geklebt, weggeworfen. Manchmal geht das schnell, manchmal nicht. Die Musik entsteht meist aus den Texten. Sie handeln von dem, was mich beschäftigt. Ich bin neugierig, will verstehen. Mit etwas Glück steckt in jeder Antwort eine neue Frage. Und manchmal denke ich, vielleicht ist es genau das, was ich nicht verstehe, was mich fachkundig macht – man wird nicht durch sein Talent, sondern durch sein Unvermögen geformt.

Welche Rolle spielt Humor in Ihrem künstlerischen Ausdruck?

Er macht die Hälfte aus.

Gibt es Themen, über die Sie bewusst nicht schreiben?

Über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe.

i Herman van Veen, hier bei einem Auftritt in der Tonhalle Düsseldorf im Jahr 2013 Horst Ossinger. picture alliance / dpa

Wie hat schließlich auch Deutschland Ihre künstlerische Entwicklung beeinflusst?

Die Sprache, das Reisen, die Freundschaften, das Publikum – all das hat mich beeinflusst. Auch die Hotels, Cafés, Kirchen und Museen. Und die verblüffende Landschaft.

Haben Sie einen Lieblingsort in Deutschland, und wenn ja, warum gerade diesen?

Die Thomaskirche in Leipzig. Dort hat Bach so viele Wunder geschrieben.

Fallen Ihnen kulturelle Unterschiede zwischen dem niederländischen und dem deutschen Publikum auf?

Unterschiede gibt es je nach Region: Der Norden ähnelt den Niederlanden, der Osten ist zurückhaltender, der Süden „verschlossener“, der Westen näher.

Sie haben sich immer gesellschaftlich geäußert. Wie empfinden Sie die politische Stimmung in Europa – besonders angesichts des Aufstiegs rechter Bewegungen?

Besorgniserregend. Ich hoffe, dass Menschen aufstehen, die auf unsere Geschichte hinweisen, Vergleiche ziehen und erklären können, dass Krieg keine Option sein darf.

Sie sind seit vielen Jahren mit dem deutschen Sänger Heinz Rudolf Kunze befreundet. Wie ist diese Freundschaft entstanden?

Wir haben uns bei einer TV-Sendung in Graz kennengelernt. Es war Freundschaft auf den ersten Blick.

Was schätzen Sie besonders an Kunze – als Künstler und als Mensch?

Er ist so etwas wie ein entfernter Bruder, den ich nicht hatte.

In mehr als 40 Jahren haben Sie fast 140 Tonträger, mehr als 60 Bücher und mehrere Drehbücher veröffentlicht. Kunze hat mehr als 500 Lieder herausgebracht und rund 5700 Texte geschrieben. Eine beeindruckende Gemeinsamkeit: ihre enorme Schaffenskraft.

Ich denke gar nicht groß darüber nach. Es passiert einfach. Ich fange es auf und trage es hinaus.

Wenn Sie heute dem jungen Herman van Veen begegnen würden – welchen Rat würden Sie ihm geben?

Tu, was dir am meisten Freude bereitet. So hast du die größten Chancen. Und vergiss nie: Es gibt nur ein einziges Dich.

Haben Sie denn noch künstlerische Träume oder Projekte, die Sie verwirklichen möchten?

Das Schreiben einer echten Oper.

