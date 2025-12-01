Neues Stück am Theater Koblenz „Hans im Glück“ – Ein Roadmovie am laufenden Band Claus Ambrosius 01.12.2025, 14:17 Uhr

i Ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein ist die neue "Hans im Glück"-Inszenierung am Theater Koblenz vor allem natürlich auch dank der Puppenspieler (von links) Dietmar Bertram, Sophia Walther und Tanja Linnekogel (verdeckt). Matthias Baus. Theater Koblenz

Das diesjährige Familienstück des Theaters Koblenz erzählt das Grimm’sche Märchen im Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein als Figurentheater für Publikum ab vier Jahren. Die Fassung von Stephan Siegfried hat einen ganz eigenen Twist.

Mit seiner Neuproduktion von „Hans im Glück“, dem diesjährigen Weihnachtsstück für die ganze Familie, zeigt das Theater Koblenz im Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein eine Form des Figurentheaters, die man nicht alle Tage sieht. Die Flachfiguren, die Christof von Büren – verantwortlich für Bühne, Kostüme und Puppenbau – für diese Inszenierung geschaffen hat, wirken auf den ersten Blick wie direkt aus einem Comicheft ausgeschnitten.







Artikel teilen

Artikel teilen