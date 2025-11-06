Vorschau Spielzeit 2025/27 Großes Haus: Wiedersehen macht Freude 06.11.2025, 12:58 Uhr

i Von der Spielzeit 2026/2027 an soll das sanierte Große Haus des Theaters Koblenz wieder seine Pforten für das Publikum öffnen. Claus Ambrosius

Kommende Spielzeit soll das Theater Koblenz aus dem Interim im Theaterzelt zurückkehren ins sanierte Große Haus – Intendant Markus Dietze stellt den Spielplan vor.

Wenn ein Mehrspartentheater neu eröffnet wird oder nach einer Sanierung wieder seine Pforten für das Publikum öffnet, stehen gern große Musiktheaterwerke auf dem Programm, gern Ludwig van Beethovens „Fidelio“, gern auch etwas von Richard Wagner. Und genau das hatte auch das Theater Koblenz für die derzeit laufende Saison vor – bis die stockende Sanierung eine Rückkehr ins historische Große Haus unmöglich machte und der Spielbetrieb für ein ...







Artikel teilen

Artikel teilen