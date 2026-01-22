Koblenzer ist nominiert Grimme-Preis für André Dietz und die „Herbstresidenz“? Stefan Schalles 22.01.2026, 13:13 Uhr

i André Dietz (links) mit Heimbewohnerin Siglinde Lentes und Hilfspfleger Florian in einer Szene der inklusiven Pflegedoku "Herbstresidenz" Guido Engels/RTL

Mit der „Herbstresidenz“ haben Tim Mälzer und André Dietz nicht nur ein besonderes Inklusionsprojekt entwickelt – die begleitende Doku könnte nun auch den Grimme-Preis erhalten. Wie der gebürtige Koblenzer Dietz auf die Nominierung reagiert.

Junge Menschen mit Beeinträchtigung treffen in einem Altenheim in Bernkastel-Kues auf Seniorinnen und Senioren, entlasten mit ihrer Arbeit dort nicht nur das chronisch erschöpfte Pflegepersonal, sondern bereichern persönlich zugleich auch den monotonen Alltag der Heimbewohner.







