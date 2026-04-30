Die junge Filmauswahl Freundschaft im Schatten der Geschichte Claus Ambrosius 30.04.2026, 00:00 Uhr

i Georg, Hannah und Karli (Maximilian Reinwald, Annika Benzin, Silas John von links) erleben in "Das geheime Stockwerk" 1938 Abendteuer. Der Clou: Karli ist per Zeitreise aus unserer Gegenwart ins Deutschland unter Naziherrschaft gereist. -farbfilm Verleih/dpa. farbfilm Verleih/dpa

Abenteuer mit historischem Hintergrund: „Das geheime Stockwerk“ erzählt von einer Zeitreise ins Jahr 1938 und von Freundschaft im Schatten des Nationalsozialismus – kindgerecht inszeniert und zugleich mit ernstem Thema im RZ Filmschatz Kids im Mai.

Zusätzlich zur erfolgreichen Reihe RZ-Filmschatz in Koblenz und Bad Kreuznach wird seit genau einem Jahr in Zusammenarbeit mit den Filmtheaterbetrieben Klein einmal pro Quartal im Koblenzer Odeon-Apollo-Kinocenter ein außergewöhnlicher Kinderfilm gezeigt.







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