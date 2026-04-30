Die junge Filmauswahl
Freundschaft im Schatten der Geschichte
Georg, Hannah und Karli (Maximilian Reinwald, Annika Benzin, Silas John von links) erleben in "Das geheime Stockwerk" 1938 Abend
Georg, Hannah und Karli (Maximilian Reinwald, Annika Benzin, Silas John von links) erleben in "Das geheime Stockwerk" 1938 Abendteuer. Der Clou: Karli ist per Zeitreise aus unserer Gegenwart ins Deutschland unter Naziherrschaft gereist.
-farbfilm Verleih/dpa. farbfilm Verleih/dpa

Abenteuer mit historischem Hintergrund: „Das geheime Stockwerk“ erzählt von einer Zeitreise ins Jahr 1938 und von Freundschaft im Schatten des Nationalsozialismus – kindgerecht inszeniert und zugleich mit ernstem Thema im RZ Filmschatz Kids im Mai. 

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Zusätzlich zur erfolgreichen Reihe RZ-Filmschatz in Koblenz und Bad Kreuznach wird seit genau einem Jahr in Zusammenarbeit mit den Filmtheaterbetrieben Klein einmal pro Quartal im Koblenzer Odeon-Apollo-Kinocenter ein außergewöhnlicher Kinderfilm gezeigt.

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