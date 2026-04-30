Abenteuer mit historischem Hintergrund: „Das geheime Stockwerk“ erzählt von einer Zeitreise ins Jahr 1938 und von Freundschaft im Schatten des Nationalsozialismus – kindgerecht inszeniert und zugleich mit ernstem Thema im RZ Filmschatz Kids im Mai.
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Zusätzlich zur erfolgreichen Reihe RZ-Filmschatz in Koblenz und Bad Kreuznach wird seit genau einem Jahr in Zusammenarbeit mit den Filmtheaterbetrieben Klein einmal pro Quartal im Koblenzer Odeon-Apollo-Kinocenter ein außergewöhnlicher Kinderfilm gezeigt.