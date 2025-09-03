In unverblümten Werken verarbeitet Firouzeh Görgen-Ossouli ihre Erfahrungen als Frau in einer männerdominierten Gesellschaft – und ist damit zugleich Sprachrohr für viele andere. Zur Koblenzer Museumsnacht ist ihre Kunst in der Galerie Laïk zu sehen.

Sollte man die Kunst Firouzeh Görgen-Ossoulis in einem Werk beschreiben, wäre die zu Boden stürzende Stoffpuppe wohl nicht die schlechteste Wahl: eine gesichtslose Frauenfigur in schwarzem Kleid, mit seidenen Fäden an der Decke befestigt, trotz physischer Präsenz verloren im Raum, dem Schicksal schutzlos ausgesetzt.

„Die Frau“, erklärt die iranisch-deutsche Künstlerin hierzu, „ist ein Mensch mit einer Stimme, der etwas zu sagen hat, doch anstatt sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, wird sie oft wie der hier gezeigte Dummy behandelt.“ Ein Beispiel von vielen: „Nehmen Sie den Krieg, in dem wir die Männer als Helden verehren, während die Frauen im Grunde viel mehr zu verlieren haben – ihre Brüder, Söhne, Ehemänner. Auch sie kämpfen also, doch müssen damit meist allein klarkommen, im Stillen und ohne Würdigung.“

i Als "Frauen-Dummy" bezeichnet Firouzeh Görgen-Ossouli diese scheinbar im freien Fall befindliche Puppe. Stefan Schalles. Firouzeh Görgen-Ossouli

Was hier bereits anklingt, zieht sich im Folgenden als verbindendes Element durch die gesamte Ausstellung: Görgen-Ossouli verwebt in ihren Arbeiten Liebe und Leidenschaft, Schmerz und Kampf zu einem atmosphärisch-dichten Bild weiblicher Erfahrungen, bewegt sich dabei stets „im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und innerem Drang“, wie sie sagt, „zwischen emotionaler Hingabe und der Suche nach Selbstbehauptung“.

„Wo ist meine Stimme?“ lautet die hierzu gestellte Frage in der Schau, in der die Frau keineswegs idealisiert, aber eben auch nicht reduziert wird, stattdessen ungefiltert dargestellt in der ganzen Komplexität ihres Seins. „Meine Kunst“, sagt Görgen-Ossouli, „basiert immer auf meinen eigenen Erfahrungen, es ist meine Perspektive, aus der heraus ich mich mit dem beschäftige, was in unserer Gesellschaft oft überhört oder übergangen wird: die Stimme der Frau.“

Laut sein, wo andere stumm bleiben

Wobei die in der Galerie Laïk gezeigten Arbeiten bei aller Subjektivität weit mehr sind als „nur“ persönliche Erfahrungsberichte, die Künstlerin durch die unverblümte Abbildung der Realität zugleich auch Sprachrohr ist für andere, Betrachter vor den Kopf stößt und Tabus bricht, dort die Stimme erhebt, wo (zu) viele schweigen.

Wie etwa in ihrer Serie „Sieben Seiten aus meinem Tagebuch“, in der Görgen-Ossouli in Form eines Comicstrips über ihre Erlebnisse als alleinerziehende Mutter und Migrantin berichtet. Über Gespräche mit einem älteren Ehepaar, das sie für das Kindermädchen ihrer blonden Tochter hält. Oder die Beziehung zu ihrem damaligen deutschen Mann, die sich über die Jahre von glücklicher Liebe zu erdrückender Verzweiflung wandelt, von einer schwarzen Seite aus jener Zeit, als auch Görgen-Ossouli die Worte fehlten, hin zu einer weißen, auf die die nun wieder Hoffnung fassende Künstlerin den Satz „Fortsetzung folgt“ gedruckt hat.

i Blick in die Serie „Sieben Seiten aus meinem Tagebuch“ Stefan Schalles. Firouzeh Görgen-Ossouli

Es ist ein mit (Privat-)Fotos und Sprechblasen bevölkerter Erzählzyklus, den Görgen-Ossouli unmittelbar anlehnt an das iranische Nationalepos „ Schāhnāme“, in dem der Sagenheld Rostam sieben Prüfungen bestehen muss, um das Licht zu erblicken.

Doch während sich die Künstlerin in diesem Fall weniger mit der Figur als vielmehr mit der ihr auferlegten Bürde identifiziert, sind zahlreiche weitere Werke auch biografisch inspiriert durch – oder gleich integriert in – die Gedichte Forugh Farrochzads (1935–1967). Jener bedeutenden persischen Poetin also, die ähnlich unverstellt wie Görgen-Ossouli über ihre Gefühle schrieb.

Bedrückende Alltagsszenen

„Meine Wunden sind alle von der Liebe“, heißt es in einem dieser sprachgewaltigen Texte, zu dem Görgen-Ossouli in der Schau nun Fotos ihres Oberkörpers zeigt, scheinbar zärtlich berührt von einer Männerhand und doch schmerzlich gezeichnet von vermeintlicher Nähe. In einer anderen Fotoserie ist die Künstlerin derweil in wechselnden Szenen zu sehen, selbst stets beschäftigt, wenngleich durch einen gefängnisgleichen Rahmen beschränkt, während ein Mann im Hintergrund teilnahmslos gen Betrachter blickt.

„Alltagsszenen“ nennt die Künstlerin diese Arbeiten, die im erweiterten Kontext auch sinnbildlich verstanden werden dürfen für eine Gesellschaft, die sich selbst im engen Kontakt nicht mehr viel zu sagen hat. Auch das Teil eines höchst intensiven, teils bedrückenden Kunsterlebnisses, zu dem Görgen-Ossouli anmerkt: „Es mag oft traurig wirken, aber am Ende ist es bloß meine Geschichte, mein Schicksal, mit dem sich andere vielleicht identifizieren können.“

i "Urschweigen" lautet der Titel dieser Serie von "Alltagsszenen", in der Görgen-Ossouli die Diskrepanz zwischen Zusammen- und Verbundensein in den Fokus rückt. Stefan Schalles. Firouzeh Görgen-Ossouli

Gefallen hingegen müsse ihre Kunst letztlich niemandem, nur nachdenken solle der Betrachter bestenfalls über das Gesehene. Über jenes Bild zum Beispiel, in dem die Künstlerin das gesellschaftliche Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau, die Frage nach Identität humorvoll auflöst: darauf zu sehen ihre Tochter als Eva und Görgen-Ossouli selbst in Gestalt des weiblichen Dämons Lillith – während der schwangere Adam die erstaunten Blicke auf sich zieht.

Die Schau wird am Samstag, 6. September, um 20 Uhr im Rahmen der Koblenzer Museumsnacht eröffnet und läuft anschließend bis zum 15. September. Die musikalische Umrahmung der Vernissage gestalten Oberlin und Philip Ockenfeld; die Laudatio hält Astrid Fries.