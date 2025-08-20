Noch bis Sonntag dürfen Besucher in den Hallen der Kölner Messe Spieleneuheiten ausprobieren, an Kostümwettbewerben teilnehmen oder sich in E-Sport-Wettkämpfen messen. Bei der Opening Night wurden zudem mehrere komplett neue Titel angekündigt.

Die Flucht raus aus dem tristen Alltag in fantastische Welten, das bereitwillige Abtauchen in Heldengeschichten und große Abenteuer – all das haben Videospiele nicht erfunden. Dank ihrer Interaktivität haben sie es aber zu einer gewissen Perfektion geführt. Eine Schau dessen, was bereits möglich ist und in naher Zukunft noch gehen wird, gibt es derzeit in Köln auf der Gamescom zu bestaunen.

Als Gradmesser für die Relevanz solcher Messen gilt gemeinhin die Menge an exklusiven Ankündigungen oder frischem Material, das Fachpresse und Besuchern gezeigt beziehungsweise zum Ausprobieren an die Hand gegeben wird. Entsprechend wussten die Macher der Eröffnungsshow zu liefern: Mehr als 40 brandneue Spiele bekamen ihren Auftritt, wobei insbesondere volljährige Actionfans auf ihre Kosten kamen.

Alte Serien dürfen neu aufleben

Zu den Höhepunkten gehörte unter anderem der ausschließlich für die Sony Playstation 5 erscheinende Titel „Ghost of Yotei“, der den Spieler eine packende Rachegeschichte einer jungen Kriegerin im feudalen Japan des Jahres 1603 erleben lässt. Selten sahen Katana-Duelle und Ritte über frühlingshafte Blumenweiden schöner aus. Das Spiel erscheint bereits am 2. Oktober.

Damit war es für Fans fernöstlicher Mythen- und Sagenwelten aber noch nicht zu Ende: Das chinesische Studio Game Science kündigte mit einem Trailer das Erscheinen seines Action-Rollenspiels „Black Myth: Zhong Kui“ für 2026 an. Für noch mehr Vorfreude unter den 5000 Anwesenden des Abends sorgte indes die Vorführung bereits fertiger Passagen aus dem Titel „Onimusha: Way oft he Sword“. Die Serie, um dessen vierter Hauptteil es sich nun handelt, war in den frühen 200ern eine große Nummer und konfrontiert den Spieler mit allerlei schaurigen Gegnern aus dem japanischen Dämonenreich. Teil 3 (2004) verhalf einst Schauspieler Jean Reno zu einem bemerkenswerten Videospieldebüt. Wer immer noch nicht genug hatte, kam bei den gezeigten Szenen des Spiels „Ninja Gaiden 4“ auf seine Kosten.

Einen weiteren großen Auftritt hatte das Spiel „Call of Duty: Black Ops 7“, einem in der nahen Zukunft angesiedelten First-Person-Shooter mit wuchtiger Grafik und einem kleinen Team an Sondereinsatzkräften, die sich einer geheimnisvollen Terrororganisation in den Weg stellt. Die Handlung darf kooperativ mit insgesamt bis zu vier Spielern durchlebt werden und erscheint am 14. November.

Batman als Lego-Held

Weniger blutig – und durchaus auch für Kinder geeignet – erscheint der neue Ableger aus dem Hause Lego, „Legacy of the Dark Knight“, der die Batman-Saga mit einer ordentlichen Portion Humor zu kreuzen gedenkt. Fans unkonventioneller Spielmechaniken wird zudem die Enthüllung des Spiels „Zero Parades“ gefreut haben. Wie sein Vorgänger, der Überraschungshit „Disco Elysium“ von 2019, verwendet das Spiel (teils herrlich bizarre) Dialoge als Kampfsystem.

In den eigentlichen Messehallen erwartet die Gamescom-Besucher noch bis Sonntag eine nie da gewesene Vielfalt: Die Zahl der Aussteller ist im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 11 Prozent gestiegen, mit Thailand ist erstmals ein Staat aus Südostasien Partnerland der Spielemesse. Mit Nintendo ist darüber hinaus ein Schwergewicht der Branche zurück in Köln. An den zahlreichen Anspielstationen der Japaner dreht sich alles um die erst kürzlich erschienene Spielekonsole Switch 2, mit der Super Mario und Donkey Kong noch einmal eine Portion schicker als bislang aussehen.

Nur für starke Nerven

Insgesamt dominieren, beim Blick über das Tableau aller in diesem Jahr gezeigten Titel jedoch Grusel und düstere Settings: Konami zeigt frisches Material des am 25. September erscheinenden Survival-Horrorspiels „Silent Hill f“, bei dem sich eine junge Dame finsterer Machenschaften aus einem Paralleluniversum erwehren muss, und auch der neuste Capcom Titel „Resident Evil: Requiem“ wird anspielbar sein. Endzeitstimmung mit Science-Fiction-Elementen verspricht „Cronos: The New Dawn“ (Veröffentlichung: 5. September), bei dem die Spieler als Protagonisten den sogenannten Traveler (Reisenden) bei seinen Streifzügen im Schutzanzug begleiten dürfen.

Aber es gibt sie auch, die digitalen Wohlfühloasen – und das sogar Made in Germany: Das beim deutschen Entwicklerstudio Ubisoft Blue Byte in der Entwicklung befindende Aufbauspiel „Anno 117: Pax Romana“ (erscheint am 13. November), bei dem die Spieler nach und nach antike Städte aus dem Boden stampfen und Handel mit anderen Weltreichen betreiben können wartet ebenfalls mit zahlreichen Anspielstationen in Halle 6.

Die Gamescom in den Kölner Messehallen läuft noch bis zum 24. August. Neben Hunderten neuen Videospielen können sich die Besucher unter anderem über Konzerte, Kostümwettbewerbe und E-Sport-Wettkämpfe freuen. Tickets kosten zwischen 10 und 30 Euro. Mehr Infos unter www.gamescom.global