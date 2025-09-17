Drei Schwestern suchen in den Alpen ihren Neubeginn zwischen Kriegsalltag und Zukunftsträumen: Das packende Familiendrama „Vermiglio“ war im Mai der große Gewinner beim Italienischen Filmpreis – und ist nun als RZ-Filmschatz zu sehen.

In der Auswahlreihe RZ-Filmschatz ist im Oktober das eindringliche Familiendrama „Vermiglio“ zu sehen. Der Film basiert lose auf der eigenen Familiengeschichte der Regisseurin und Drehbuchautorin Maura Delpero.

Vermiglio ist ein Bergdorf in den italienischen Alpen. Im Winter 1944 ist der Krieg gleichzeitig weit weg und allgegenwärtig. Attilio ist heimgekehrt, als Deserteur, von seinem sizilianischen Kameraden Pietro auf den Schultern über die Berge getragen. Ihre Ankunft bringt Unruhe in das im ewigen Rhythmus der Jahreszeiten verlaufende Leben im Dorf. Im Haus des Lehrers Cesare und seiner großen Familie beginnt das große Flüstern: Lucia, die älteste Tochter, hat sich in Pietro verliebt, der versteckt am Rande des Dorfs auf das Ende des Krieges wartet.

Sieben Filmpreise eingeheimst

Auch ihre Schwestern Ada und Flavia, mit denen Lucia das Zimmer teilt, sind voller Träume. Wird ihr strenger Vater sie auf die Schule in der Stadt gehen lassen? Mit welchen Geheimnissen schließt sich Cesare in sein Studierzimmer ein, wenn er die sorgsam gehüteten Schallplatten mit der Musik von Chopin und Vivaldi hört? Während die Jahreszeiten voranschreiten und die Welt sich langsam von der Tragödie des Krieges erholt, suchen die Schwestern unter dem wachen Blick ihrer Mutter ihre eigenen Wege ins Leben. Es müssen neue Wege sein.

„Vermiglio” war im Mai der große Gewinner beim italienischen Filmpreis: Der Venedig-Beitrag erhielt sieben Auszeichnungen, darunter auch in den Kategorien bester Film und beste Regie. red

Die Reihe RZ-Filmschatz präsentiert jeweils am ersten Mittwoch im Monat im Odeon-Apollo-Kinocenter Koblenz und im Cineplex Bad Kreuznach besondere Filme (Rabatt unter Vorlage des RZ-AboAusweises). „Vermiglio“ wird am 1. Oktober um 17.30 Uhr gezeigt, Karten für Koblenz unter Tel. 0261/31188 oder online unter www.odeon-apollo.de, für Bad Kreuznach unter www.cineplex.de/bad-kreuznach