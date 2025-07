Während anderswo Baumängel und Sanierungsstau in Theatern teils über Jahrzehnte ignoriert werden und irgendwann zu Schließungen und immensen Kosten führen, läuft die Sanierung in und ums Große Haus des Theaters Koblenz seit Jahren Zug um Zug – und für die längste Zeit planmäßig. Jedenfalls bis Mitte April, als die Bauleitung bekannt geben musste, dass „aufgrund unvorhergesehener Probleme mit dem Brandschutz und der Statik“ der Spielbetrieb im Ausweichquartier Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein ein Jahr lang verlängert werden und die Wiedereröffnung des Großen Hauses erst im Herbst 2026 erfolgen soll. Bei einer Führung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rhein-Zeitung erklärt Intendant Markus Dietze, woran es letztendlich hing – und entwirft zwischen historischen Wandaufbauten, neuen Lüftungssystemen und moderner Bühnentechnik die Vision eines ziemlich beeindruckenden Theaters, das in etwas mehr als einem Jahr seine Pforten fürs Publikum öffnen soll.

Immer wieder ab Mai schmolz die Elektronik weg

„Alles begann mit der Obermaschinerie“, erzählt Dietze aus der Entstehungszeit der Sanierungspläne. „Die Elektronik war unter dem ungedämmten Dach montiert – und jedes Jahr ab Mai ist sie im Wortsinne weggeschmolzen.“ Eine völlig neue Konstruktion wurde benötigt, und als man einmal mit der Planung für diesen Teil begonnen hatte, kam eines zum anderen. Wer einmal ein historisches Gebäude öffnet, entdeckt vieles, was mitgemacht werden müsste – und das triff besonders auf ein Theatergebäude mit stark verschleißender Dauernutzung zu, das außerdem immer wieder neuen Sicherheitsbestimmungen zu genügen hat: Bühnentechnik, Beleuchtung, Lüftung, Brandschutz, Tontechnik, Zuschauerbestuhlung und so weiter und so fort, die Liste war beachtlich.

Zunächst gab es Plan, die Sanierung häppchenweise über zahlreiche Sommeretappen zu strecken, also die spielfreie Zeit zu nutzen, um einem großen Debakel wie in anderen Theaterbaustellen zu entgehen, die zum viele Jahre dauernden Ausfall von Spielstätten wie etwa in Köln führten. Doch dann wurden die Terminpläne durch eine weltweite Pandemie neu geschrieben: Während der Corona-Zeit konnten beispielsweise die Lüftung und die Bestuhlung in Ruhe erneuert werden, ohne Zeitdruck, da ohnehin kein Vorstellungsbetrieb stattfinden konnte. Außerdem sammelte man in dieser Zeit erste Erfahrungen mit den Hausforderungen öffentlicher Förderung: „Damals konnten wir auch Erfahrungen mit dem sogenannten Investitionsstock des Landes sammeln – dieser Abschnitt mit vier Millionen Euro war sozusagen die Generalprobe“, erläutert der Intendant.

Ein ehrgeiziger Plan – und seine Stolperfallen

Die komplette Generalsanierung umfasst mittlerweile geplant ein Gesamtvolumen von 38 Millionen Euro. Doch der ambitionierte Zeitplan ist ins Rutschen geraten – nicht wegen der „üblichen Verdächtigen“ wie Firmenpleiten oder des Ärgers mit Vergabeverfahren, sondern wegen Fehlern in alten Bauunterlagen. Und dabei ging es keineswegs um das historische, 1787 eröffnete Theatergebäude, sondern um die angrenzenden Nachkriegsbauten in der Clemensstraße, in denen Probebühnen, Werkstätten und Büros ihren Sitz haben. Sie offenbarten unliebsame Überraschungen: „Zum Beispiel war die Decke über der ehemaligen Kantine nicht so ausgeführt, wie es nach den vorliegenden Unterlagen hätte sein müssen“, erklärt Dietze mit Blick auf seitlich angesetzte Stahlstreben, die auf der Baustelle Wände hilfsweise abstützen, bis eine neue Decke eingebracht ist. Teilweise müssen diese Decken komplett neu gebaut werden, an anderen Stellen konnten sie ertüchtigt werden.

Diese Verzögerung schlägt finanziell nicht besonders stark zu Buche („Beton und Stahl – das ist nicht besonders teuer!“), aber sie stoppte den Fortgang zahlreicher Folgegewerke. Ohne Decke können weder Estrich verlegt noch Installationen vorgenommen werden, eins ergab das andere. Das summierte sich zu einer Bauzeitverzögerung von drei bis sechs Monaten – bis klar wurde, dass der Rückzugsplan ins Große Haus nicht mehr zu halten sein würde.

Hochsensible Technik im historischen Gewand

Während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters derzeit in Theaterferien sind, geht es auf der Baustelle hinter dicken Planen unvermindert weiter, um dann voraussichtlich ab Herbst 2026 in altbekannter, historischer Optik ein neues, hochmodernes Theatererlebnis bieten zu können. Alles, was zuletzt nur mühsam oder gar nicht mehr möglich war, ist wieder verfügbar, und zu jedem Gewerk weiß Markus Dietze detaillierte Geschichten zu erzählen. Etwa von der neuen Steuerung der Obermaschinerie, deren Schaltschränke nun viel kleiner sind als früher – statt halber Kleiderschränke nun so groß wie Reisekoffer. Und, ebenfalls wichtig: „Früher kühlten wir diese Schränke mit kleinen Klimageräten auf den Schränken selbst – das hat gerauscht, es gab Kondenswasser und dadurch natürlich Korrosion. Jetzt werden sie in einen separaten, komplett klimatisierten Raum gebaut.“ Das erhoffte Ergebnis: „Kein Krach mehr, keine Überhitzung, keine Korrosion.“ Was konkret für das Publikum bedeuten wird, dass das leidige „Grundrauschen“, das besonders bei Vorstellungen des Sprechtheaters nerven kann, zukünftig eine Sache der Vergangenheit sein wird.

Auch die neue Surround-Sound-Anlage wird das Klangerlebnis im Theater verändern – mit Lautsprechern, die denkmalgerecht integriert wurden. Besonders beim Musical dürfte das massiv ins Gewicht fallen: „„Ein besonderes Klangerlebnis bei Soundeffekten und verstärkter Musik – das wird das Publikum positiv überraschen.“

Bühnenboden mit Gelenkschutz und die Rückkehr der Kipptafel

Derzeit wird auch an gleich mehreren Stellen des Theaters neuer Bühnenboden verlegt. Er wird komplett erneuert – nicht nur auf der Hauptbühne, sondern auch auf den Probebühnen und im Malersaal. „Es geht bei Bühnenboden auch um den Gelenkschutz der Darstellerinnen und Darsteller“, sagt Dietze. „Wer acht Stunden täglich auf Betonboden malt oder probt, hat nach zwei Wochen kaputte Knie.“ Solche Details machen den Unterschied – ebenso wie die Sanierung der sogenannten Kipptafel: eine technische Einrichtung, die die Bühne stufenlos in ihrer Neigung verstellen kann, seit 2010 außer Betrieb war und jetzt mit neuer Zahnstangenmechanik wieder fit gemacht wird. „Ich prophezeie für die nächsten Spielzeiten 10 bis 14 Inszenierungen, die das sofort einsetzen – einfach, weil wir’s jetzt wieder können“, scherzt Dietze.

Vom derzeit an vielen Stellen offenen Dach des Theaters, über das sich ein Schutzgerüst wölbt, hat man nach vielen Seiten einen spektakulären Blick auf Koblenz. In luftiger Höhe wird ebenfalls grundlegend saniert und auf aktuellen Stand der Technik gebracht – inklusive neuer Fenster, besserer Dämmung und erstmals auch einer Photovoltaikanlage, die den Stromverbrauch des Theaters massiv senken soll.

Und so wird überall zwischen ehemaligen und zukünftigen Werkstätten und Treppenhäusern unter Hochdruck gearbeitet. Dietze betont, dass für keines der Bühnengewerke eine Bauzeitverlängerung geplant sei. Bei allen Teilen, die nicht direkt von den Verzögerungen betroffen sind, bleibt der bestehende Zeitplan unverändert, die Baustelle sei in ihnen schon auf der Zielgeraden, versichert der Intendant.

Auch Sichtbarkeit wird erhöht

Am Ende wird nicht nur ein technisch zukunftsfähiges Haus stehen, sondern auch ein einheitliches äußeres Erscheinungsbild. Denn das Theater bekommt erstmals eine durchgängige Fassadengestaltung auf der Seite zur Clemensstraße. Das wird dann das i-Tüpfelchen auf einer Generalsanierung, die zwar anders läuft als ursprünglich geplant – aber im Vergleich zu anderen baulichen Großprojekten nach wie vor gut dasteht.

Wieder ab dem 30. August bietet das Theater Koblenz Baustellenführungen an. Termine, Infos und Tickets hierfür online unter www.theater-koblenz.de