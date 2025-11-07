Heeresmusikkorps Koblenz Es war einmal … ein märchenhaftes Benefizkonzert 07.11.2025, 14:00 Uhr

i Wohltätigkeitskonzert des Heeresmusikkorps Koblenz Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Ein vielseitiges Programm beim 45. Konzert des Heeresmusikkorps Koblenz zugunsten von HELFT UNS LEBEN führte das Publikum von den Ufern von Donau und Moldau über Bremen bis in den Dschungel.

Als das Heeresmusikkorps Koblenz im vergangenen Jahr sein 44. Benefizkonzert zugunsten von HELFT UNS LEBEN, der Initiative für Menschen in Not der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben, erstmals unter der Leitung von Hauptmann Holger Kolodziej präsentierte, war nach einem Abend rund um lateinamerikanische Klänge klar: Das traditionsreiche Orchester hat sich auf eine Reise begeben, die ihm wie auch seinem treuen Publikum viele neue musikalische ...







Artikel teilen

Artikel teilen