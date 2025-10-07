Weit weniger Publikum als erhofft strömte zur zweiten Koblenzer Buchmesse, bei der erstmals der Koblenzer Buchpreis verliehen wurde: Ein unter Pseudonym schreibendes Autorenpaar aus Mendig konnte sich über die mit 1000 Euro dotierte Ehrung freuen.
Viele Aussteller, gute Stimmung – aber weit weniger Publikum als erwartet. Das ist die Bilanz der zweiten Koblenzer Buchmesse vom Wochenende. Mit 3000 bis, ganz optimistisch, 5000 Interessierten hatte ihr Initiator, der Autor Dieter Ditscheid, gerechnet.