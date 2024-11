Einfach kreativ: Wie das Künstlerkollektiv Tape That dem Leerstand in Koblenz Kultur einhaucht

Man nehme herkömmliches Klebeband, ordne die Streifen in beliebiger Länge zueinander an, werde bestenfalls selbst Teil der Arbeit – und fertig ist die Tape Art. Die verhältnismäßig junge Kunstform ist in der Öffentlichkeit zwar noch weitestgehend unbekannt – das Kollektiv Tape That allerdings steuert dieser Momentaufnahme kräftig entgegen. Mitte November kommt das Berliner Quintett nun auch nach Koblenz, wo ein leer stehendes Ladenlokal in einen „Freiraum für Ideen“ verwandelt werden soll.