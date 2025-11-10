Premiere Schauspiel Bonn Eine Groteske des Krieges Thomas Kölsch 10.11.2025, 09:31 Uhr

i Gefangen im Bühnenbild von Bettina Pommer: Anna Paula Muth, Lydia Stäubli, Kristin Steffen (von links) in "Die Waffen nieder!" am Schauspiel Bonn. Matthias Jung/Theater Bonn

Die Schauspieladaption von Bertha von Suttners Antikriegsroman „Die Waffen nieder“ am Theater Bonn bleibt über weite Strecken im Konzept gefangen.

Da hängen sie, umschlungen von blutroten Bändern, die sie zurückhalten und ihnen kam Freiraum lassen, diese Unmengen an symbolischem Lebenssaft, der in unzähligen Kriegen vergossen wurde. Sie, das sind die drei Schauspielerinnen Anna Paula Muth, Lydia Stäubli und Kristin Steffen, die in Katrin Plötners Schauspieladaptionvon Bertha von Suttners Antikriegsroman „Die Waffen nieder“ am Theater Bonn alle Rollen spielen, die der fiktiven Gräfin Martha ...







