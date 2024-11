Koblenz Ein Paradies für alle Bücherliebhaber: Erste Koblenzer Buchmesse begeistert Besucher und Autoren 28.10.2024, 12:58 Uhr

i Auch Autorin Diana Wischang aus Alzey war mit ihrem Kinderbuchverlag "fabulino" auf der ersten Koblenzer Buchmesse mit einem Stand vertreten. Sie zeigte sich begeistert von der positiven Resonanz der Besucher. Rico Rossival. Rico Rossival

Bücher so weit das Auge reicht: Die erste Koblenzer Buchmesse lockte am Wochenende zahlreiche Besucher in die Rhein-Mosel-Halle. Dort erwartete sie ein vielseitiges Programm.

Romane, Krimis und Ratgeber: Für Bücherliebhaber verwandelt sich die Rhein-Mosel-Halle am Sonntag in ein Paradies des geschriebenen Wortes. Zahlreiche Interessierte besuchen die erste Koblenzer Buchmesse, die ihnen so einiges zu bieten hat. Neugierig gehen die Besucher von Stand zu Stand und schauen sich an, was die erste Buchmesse im Kreis Mayen-Koblenz im Angebot hat.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen