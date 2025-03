Elke Heidenreich, Herfried Münkler, Sabine Bode, Maxim Leo: Sie alle – und noch viele mehr – sind dieses Jahr zu Gast bei den Westerwälder Literaturtagen, die sich in ihrer 24. Ausgabe dem Thema „Forever young“ widmen. Was Buchfans ab April erwartet.

Schon Peter Pan stemmte sich mit Kräften gegen das Älterwerden, Dorian Gray war für den Erhalt von Vitalität und Schönheit gar bereit, seine Seele zu veräußern, und auch Alphaville bekannten in ihrem Welthit von 1984 freimütig den Wunsch, für immer jung zu bleiben: Der Traum von der ewigen Jugend, er ist so alt wie die Menschheit selbst, wurde in Kultur und Wissenschaft unter verschiedensten Gesichtspunkten verhandelt – und setzt in diesem Jahr auch bei den Westerwälder Literaturtagen (ww-Lit) den programmatischen Schwerpunkt.

Das Lesefestival nämlich ist – dem Kultursommer-Motto traditionell folgend – in seiner 24. Ausgabe mit der Überschrift „Forever young“ versehen, behandelt in einem breiten Spektrum Jugend und Altern, das Zusammenleben der Generationen, auch zutiefst demokratische Themen wie unsere Debattenkultur. Wobei die an sich mehrheitsfähige Sehnsucht nach dem Jungbleiben hier ganz bewusst um ein Fragezeichen ergänzt wurde, die Literaturtage in ihren 28 Veranstaltungen also ganz offen zur Diskussion stellen, ob „Forever young“ am Ende wirklich erstrebenswert scheint oder nicht doch jedes Alter seine Vorzüge besitzt.

Von der Lyrik zur postjugendlichen Auslese

Um eben diese Frage kreist gleich zum Auftakt auch Maxim Leos aktueller Roman „Wir werden jung sein“, den der Autor am 23. April um 19.30 Uhr im Cinexx-Kino in Hachenburg vorstellt. Erzählt werden darin auf gut 300 Seiten die Geschichten ganz unterschiedlicher Menschen, die dank eines neuen Medikaments ihre Jugend zurückgewinnen. Auf der Metaebene jedoch geht es vor allem auch um die ethischen und gesellschaftlichen Verwerfungen, die eine solche wissenschaftliche Revolution wohl begleiten würden.

Womit der Traum von „Forever young“ letztlich auch in Leos Roman die handlungstreibende Motivation darstellt; Programmleiterin Katharina Roßbach allerdings verortet unter diesem Schlagwort noch eine Handvoll weiterer Termine: den Abend mit Maria Bastian-Erll beispielsweise, die im Kulturwerk Wissen Literatur und Lyrik zum Thema „Für immer jung!?“ vorträgt – und dabei musikalisch unterstützt wird vom Ensemble Hier & Jetzt (13. September, 19 Uhr). Daneben auch das Gastspiel von Sabine Bode, die im Hotel zur Post in Waldbreitbach eine Auslese ihrer (postjugendlichen) Bücher und Bühnenprogramme präsentiert (14. September, 20 Uhr). Und natürlich die für den 5. Juni (19 Uhr) anberaumte Lesung von Elke Heidenreich, die sich im Kulturwerk Wissen auf ihre ganz eigene, trocken-humorvolle Art mit dem Nicht-altern-wollen auseinandersetzt.

i Liest im Haus Felsenkeller in Altenkirchen am 6. September aus seinem Buch "Punk": Eckhart Nickel. Georg Wendt. picture alliance/dpa

Wenngleich den größten inhaltlichen Programmblock bei den ww-Lit keineswegs die Jugend bildet, sondern ein weit gefasster Dreiklang aus Familie, Freundschaft und dem Miteinander der Generationen. Maria Bidian zum Beispiel beschäftigt sich in ihrem Debütroman „Das Pfauengemälde“ intensiv mit der Frage, welche Rolle unsere Erinnerungen für das Leben in Gegenwart und Zukunft spielen (10. Mai, 18 Uhr, Sala Ortheil in Wissen). Annegret Held wiederum lässt ihre Romanheldin in „Das elfte Gesicht“ nach Erleuchtung suchen – und eine schräge Gruppe von Verschwörungstheoretikern finden (16. August, 19 Uhr, Wasserturm Großmaischeid), während Christian Schünemann bei seiner von Friedrich Dönhoff moderierten Lesung Einblicke gewährt in sein neues Buch „Bis die Sonne scheint“ (2. September, 19 Uhr, Schloss Schönstein in Wissen). Ein „Zeitpanorama“, wie Katharina Roßbach es nennt, in dem der Autor die Geschichte der Pleitierfamilie Hormann vom Kriegsende bis in die 1980er-Jahre hinein ausbreitet.

Nicht weniger spannend dürfte zudem auch der Besuch von Eckhart Nickel im Haus Felsenkeller in Altenkirchen (6. September, 18 Uhr) werden, bei dem der Autor mit „Punk“ eine locker-leichtfüßige Hommage an die gesellschaftliche Bedeutung der Kultur im Gepäck trägt. Oder die Lesung von und mit Norman Ohler, der in der Evangelischen öffentlichen Bücherei in Bad Hönningen am 10. Oktober (19 Uhr) sein neues Buch „Der Zauberberg, die ganze Geschichte“ präsentiert. Eine Erweiterung von Thomas Manns literarischem Meisterwerk, wenn man so will, in die Ohler 150 Jahre nach der Geburt des Lübecker Schriftstellers sehr zeitgemäße Fragen integriert wie etwa jene, was sich ändern muss an unserer Lebensweise, damit wir den nachfolgenden Generationen einen – zumindest noch in Teilen intakten – Planeten hinterlassen.

i Über sein neues Buch "Macht im Umbruch" diskutiert Herfried Münkler am 27. Juni in Puderbach mit dem rheinland-pfälzischen Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck. Soeren Stache. picture alliance/dpa

Auf ihre Kosten kommen bei den Westerwälder Literaturtagen allerdings auch Krimi- und Sachbuchfans: Erstere etwa am 15. Mai (19.30 Uhr) in der Stadtbücherei Hachenburg, wo mit Tom Hillenbrands „Thanatopia“ ein spannender Fall rund um einen Hightech-Todeskult auf dem Programm steht – und daran anknüpfend die Frage, ob das ewige Leben durch künstliche Intelligenz nun eher Fluch oder Segen ist. Freunde des Faktischen wiederum können sich unter anderem auf den 18. September (19 Uhr) freuen, wenn Andreas Rödder im Kulturhaus Hamm sein mit dem Sachbuchpreis prämiertes Werk „Der verlorene Frieden“ vorstellt. Eine aufschlussreiche Spurensuche entlang jener historischen Wegmarken, die aus unserer Weltordnung nach dem Kalten Krieg das fragile Konstrukt geformt haben, das sie heute ist.

Und apropos aufschlussreich: Diesem Prädikat dürfte auch das Gastspiel Herfried Münklers im Alten Bahnhof Puderbach (27. Juni, 19 Uhr) gerecht werden, bei dem sich der renommierte Politikwissenschaftler und ehemalige Berater von Angela Merkel mit Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck über sein aktuelles Buch „Macht im Umbruch“ austauscht. Mit einem thematischen – und hochaktuellen – Fokus darauf, was es in Zukunft braucht, damit Deutschland und die EU in der Welt nicht (weiter) abgehängt werden.

Auch Maulwurf und Neinhorn mischen mit

Ihrem Ruf – das kann an dieser Stelle bereits bedenkenfrei konstatiert werden – bleiben die Literaturtage somit auch in ihrer diesjährigen Ausgabe treu: Starautoren und (noch) weniger bekannte Schriftsteller tauchen im Programm in gewohnt wohlproportionierter Mischung auf; bespielt werden ein halbes Jahr lang viele (auch selten besuchte) Orte mit besonderem Charme; die Vielfalt an Themen und Perspektiven ist derweil ebenfalls breit – und an dieser Stelle noch längst nicht auserzählt.

Hermann Vinke beispielsweise steuert mit „Leben will ich, leben, leben“ (12. September, 19 Uhr, Keramikmuseum Westerwald in Höhr-Grenzhausen) noch eine von mehreren Biografien zum Veranstaltungsmix bei – in diesem Fall jene der Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek, die 1943 im Alter von nur 22 Jahren von den Nazis hingerichtet wurde. Mit „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ (21. Juni, 16 Uhr, Alte Schule Hillscheid) und „Das Neinhorn“ (26. September, 17 Uhr, b-05 Café in Montabaur) bringt Petra Schuff mit ihrem Figurentheater zudem auch zwei beliebte Kinderbuchstoffe auf die Bühne. Und rundet damit jenes Gesamtbild ab, über das Katharina Roßbach bei der Programmvorstellung sagte: „In das Motto ,Forever young?’ lässt sich einfach unheimlich viel reinpacken.“ Und nichts anderes hat die Literaturtage-Leiterin am Ende auch getan.

Die Literaturtage werden organisiert von der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ der drei Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis. Weitere Infos und das vollständige Programm finden Sie online unter www.ww-lit.de, Karten für alle Veranstaltungen gibt es unter www.ticket-regional.de