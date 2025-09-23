Lesestoff aus Koblenz Ein neuer Fall für Krimikater Elvis 23.09.2025, 17:00 Uhr

i Hat mit "Alle Jahre wieder mit Elvis" Teil zwei ihrer Koblenzer Katzenkrimis veröffentlicht: Autorin Birgit Fey alias S. Sagenroth. Birgit Fey

Mit Samtpfoten und Spürnasen: Im neuen Krimi von S. Sagenroth ermitteln nicht etwa Kommissare, sondern Katzen in einem Koblenzer Mordfall. Für Elvis und seine Mitstreiterin Chloe gilt es nebenbei zudem auch, das Weihnachtsfest zu retten.

Als flauschige Haustiere, versierte Jäger oder gefragte Fotomotive sind Katzen hierzulande bestens bekannt. Als findige Ermittler hingegen eher weniger. Doch bei Birgit Fey alias S. Sagenroth sind die Stubentiger eben das, denn: Ein gutes Jahr nach Teil eins ihrer ungewöhnlichen Krimireihe schickt die Koblenzer Autorin Kater Elvis nun erneut auf Mörderjagd.







