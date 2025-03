Der Konzertsommer auf der Loreley bei St. Goarshausen gehört seit vielen Jahren zu den absoluten Höhepunkten im rheinland-pfälzischen Kulturkalender. Zwischen Juni und September geben sich auf der dortigen Freilichtbühne die Stars das Mikro in die Hand – bei höchster stilistischer Breite, die auch in diesem Jahr wieder gewährleistet wird.

Eröffnet wird die Loreley-Konzertsaison am Freitag, 13. Juni, von der deutsch-britischen Showband Highland Saga, die mit ihrem aktuellen Programm „Celtic Night“ klassisch-schottische Folkmusik auf die Bühne bringt. Keinen großen Erklärungsbedarf gibt es wiederum bei Rocklegende Peter Maffay, der im Zuge seiner „Love Places“-Konzerte gleich zweimal hoch über dem Rhein auftritt: am Freitag und Samstag, 20. und 21. Juni.

i Popsänger Johannes Oerding ist am 26. Juli auf der Loreley-Freilichtbühne zu Gast. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Abwechslungsreich geht es zudem auch in den darauffolgenden Wochen weiter: Zunächst kommen am Samstag, 28. Juni, 30 Seconds To Mars („Closer To The Edge“) um Frontsänger Jared Leto auf die Loreley – für eine von nur drei deutschen Open-Air-Shows in diesem Jahr –, zwei Wochen später, am Samstag, 12. Juli, rocken dann erst Fury In The Slaughterhouse (Won’t Forget These Days“) und tags darauf die Simple Minds (Sonntag, 13. Juli) die Freilichtbühne, ehe Rapper Sido am Freitag, 25. Juli, auf seiner 25-Jahre-Jubiläumstour gänzlich andere Töne anschlägt.

Das letzte Drittel des Konzertsommers eröffnet indes nur einen Tag später der mehrfach platin- und goldprämierte Singer-Songwriter Johannes Oerding (Samstag, 26. Juli), auf den am Freitag, 1. August, zunächst Pandamasken-Rapper Cro folgt – und zum großen Abschluss die Mittelalterrockband In Extremo, die auf der Loreley von Donnerstag bis Samstag, 4. bis 6. September, gleich drei Konzerte hintereinander spielt.

Karten und weitere Infos gibt es online unter www.loreley-freilichtbuehne.de