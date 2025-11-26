Vom Hunsrück in den Musikolymp Ein Heimspiel für Dorothee Oberlinger 26.11.2025, 09:58 Uhr

i Auftakt zum Dorothee-Oberlinger-Wochenende in Simmern: Die international arrivierte Blockflötistin, Mozarteums-Professorin und Festivalintendantin leitete ein Villa-Musika-Konzert in der Stephanskirche. Claus Ambrosius

Beim einem Villa-Musica-Konzert und beim 27. Simmerner „Stadtgespräch“ präsentierte die international renommierte Musikerin und Festivalintendantin Spitzennachwuchs – und sich selbst.

So sieht ein Heimspiel aus: Viele ausverkaufte Reihen im Parkett und auf den Emporen der Stephanskirche zum Konzertabend, ein gut gefüllter großer Saal im Pro-Winzkino in Simmern zum 27. „Stadtgespräch“ am folgenden Vormittag. Diesen Star auf Heimatbesuch braucht man in der Musikwelt nicht vorzustellen: Dorothee Oberlinger, geboren 1969 in Aachen und aufgewachsen in Simmern, ist als international renommierte Blockflötistin eine Instanz auf dem ...







Artikel teilen

Artikel teilen