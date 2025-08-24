Es ist heiß auf dem Platz in der Gneisenau-Kaserne in Koblenz. Hinter dem Gebäude des Heeresmusikkorps ist eine Gruppe von Musikern angetreten – aber weder zum Marschieren noch zum Musizieren. An diesem Vormittag steht Choreografie auf dem Programm: Die Gruppe übt für das große Musikfest der Bundeswehr am 20. September in Düsseldorf, zu dem mehr als 700 Mitwirkende aus sechs Nationen erwartet werden – und ihnen eben auch die rund 50 Musikerinnen und Musiker aus Koblenz.

Das Einüben und Präsentieren einer solchen Shownummer, bei der neben Noten- auch Trittfestigkeit verlangt ist und vom Publikum einiges an Spektakel verlangt wird, stand als eine der ersten Aufgaben auf der To-do-Liste von Hauptmann Holger Kolodziej, als er im April 2024 die Leitung des Heeresmusikkorps übernahm. Während draußen Oberstabsfeldwebel Marc Weber die Bewegungen koordiniert, sitzt der Hauptmann drinnen bei ebenfalls sehr sommerlichen Temperaturen über den Projekten für das kommende Jahr. Immer vier bis fünf Monate weiter ist er im Kopf, berichtet er: Langweilig geworden ist ihm in seinem ersten Jahr in Koblenz ganz sicher nicht.

i Eindrucksvoller Moment bei der Soldatenwallfahrt in Lourdes im Mai: der Auftritt des Heeresmusikkorps Koblenz unter Leitung von Hauptmann Holger Kolodziej vor vielen Hunderten von Pilgern. Christina Lux

Denn für den Quereinsteiger, der vor seinem Eintritt in die Bundeswehr eine vielseitige Laufbahn an verschiedenen Theatern und Orchestern absolviert hatte und unter anderem sechs Jahre lang als Musikdirektor für das Musical „Der König der Löwen“ in Hamburg verantwortlich zeichnete, ging es in Koblenz Schlag auf Schlag. Gleich nach seinem Amtsantritt stand eine eindrucksvolle Auslandsreise an, als das Heeresmusikkorps im Juni beim D-Day-Gedenken in Frankreich zwei Auftritte hatte. Ähnlich eindrucksvoll, vor allem von zahlreichen Auftritten gekennzeichnet, sollte sich die Reise zur Soldatenwallfahrt im französischen Lourdes in diesem Mai erweisen: Als musikalische Vertreter Deutschlands übernahmen die Koblenzer Musikerinnen und Musiker die Begleitung von Gottesdiensten und Prozessionen, hießen den deutschen Sonderzug musikalisch willkommen – und spielten noch dazu ein eigenes Konzert. Ein volles Programm zusätzlich zu den üblichen Stationen im Jahreslauf wie den Herbst-, Advents- und Frühjahrskonzerten.

Und zusätzlich zu diesen zahlreichen Dienstverpflichtungen des Heeresmusikkorps stand 2024 nach mehr als 10 Jahren wieder ein Showauftritt des Orchesters auf dem Programm – beim Lithuanian Military Tattoo in Litauens Hauptstadt Vilnius. Neuland sozusagen für viele der jüngeren Orchestermitglieder, denn bei einem solchen Auftritt ist nicht nur Musizieren und Marschieren gefragt: Beim Laufen von Kreisen und anderen Figuren sollen sich optisch schöne Bilder ergeben, das Musizieren darf dabei natürlich nicht über Gebühr erschwert werden. Da kommt dann für die siebeneinhalb Minuten, die der aktuelle Showauftritt der Koblenzer umfasst, schon einiges an Choreografie zusammen.

i Im heißen Spätsommer ausnahmsweise in Zivil: Hauptmann Holger Kolodzej mit den Noten für das Herbstkonzert des Heeresmusikkorps Koblenz. Claus Ambrosius

Besonders für Auftritte im Ausland achtet Hauptmann Holger Kolodziej darauf, dass sich in den für die Show verwendeten Musikwerken – naheliegend vor allem aus der Marschmusik stammend – auch ein bisschen Lokalkolorit widerspiegelt: Dafür sorgt im aktuellen Programm eine Komposition mit dem Titel „Am wunderschönen Rhein“, bei dem das Heeresmusikkorps ausnahmsweise auch singend zu erleben ist. Als musikalische Botschafter nicht nur des Rheines, sondern für ganz Deutschland wird das Orchester dann im 70. Jahr seines Bestehens, 2026, bei einem der populärsten Militärmusik-Events weltweit zu erleben sein: Ganze vier Wochen gastiert es im August kommenden Jahres beim größten Musikfestival Schottlands, dem Royal Edinburgh Military Tattoo.

Und das ist noch längst nicht alles im anstehenden Jubiläumsjahr: Da die letzte CD-Aufnahme mit dem Heeresmusikkorps bereits zehn Jahre zurückliegt, wird das Orchester im Frühjahr ein neues Programm einspielen – was genau, soll allerdings noch nicht verraten werden. Sicher ist für Hauptmann Kolodziej auf jeden Fall, dass es sowohl die Qualität des Ensembles abbilden soll als auch die Vielfalt, die ein solches sinfonisches Blasorchester abdecken kann. Und das ist eben viel mehr als die Märsche, mit denen Militärorchester gemeinhin assoziiert wird.

Das hat der Leiter des Heeresmusikkorps schon rasch nach seinem Amtsantritt klargemacht – unter anderem auch beim viel beachteten Benefizkonzert für HELFT UNS LEBEN, die Hilfsaktion dieser Zeitung in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle, das ganz im Zeichen südamerikanischer Musik stand und mit einem sehr beschwingten Programm überraschte. Auch in diesem Jahr soll dieses traditionelle Benefizkonzert, das nicht nur in Koblenz, sondern auch am 20. Oktober im Stadttheater in Idar-Oberstein gespielt wird, einen roten Faden aufweisen – das ist Hauptmann Kolodziej grundsätzlich wichtig bei jeder Programmplanung. Nach dem Südamerika-Schwerpunkt zum Jahresende und einem Jubilar-Programm im Frühjahr mit Werken von Komponisten, die mit unterschiedlichen Gedenktagen in 2025 geehrt werden, hat er sich für diesen Herbst für einen Abend rund um Geschichten entschieden, die über reinste Programmmusik wie Smetanas „Moldau“ bis zu einer Komposition von Guido Rennert zum Märchen „Der Wundervogel und die beiden Bettelknaben“ des Oberpfälzer Volkskundlers Franz Xaver reicht, mit zwei Märschen an die Themen große Flüsse („Danubia“) und Mythen („Der Märchenkönig“) anknüpft und auch bekannte Melodien aus dem TV von der „Muppet Show“ über die „Biene Maja“ bis zu „Tom und Jerry“ und aus dem Kino mit Disneys Tierfabel „Das Dschungelbuch“ nicht ausspart. Der SWR-Moderator Martin Seidler wird bei dem Titel „Die Bremer Stadtmusikanten“ als Live-Sprecher mitwirken und dem Publikum das gleichnamige Märchen zur Musik präsentieren.

Wer das Heeresmusikkorps noch besser kennenlernen will, hat dann im kommenden Jahr eine außergewöhnliche Gelegenheit dazu: Beim Tag der offenen Tür am 30. Mai wird es die sehr seltene Gelegenheit geben, die Musikerinnen und Musiker in der Gneisenau-Kaserne zu erleben und sich über die verschiedenen Besetzungen informieren zu können, die vom großen sinfonischen Blasorchester über die Jazzcombo bis zur „Egerländer Besetzung“ reichen – mit etwas Glück dann bei nicht ganz so sommerlicher Hitze.

Tickets für das Benefizkonzert am 20. Oktober um 19.30 Uhr im Stadttheater Idar-Oberstein und am 6. November um 19.30 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz gibt es online unter www.ticket-regional.de oder über die Hotline unter Tel. 0651/9790777. Abonnenten der Rhein-Zeitung erhalten einen Rabatt von 10 Prozent und geben hierfür bei der Buchung den Promotions-Code „AboAusweis“ an.