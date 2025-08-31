Frank Eller kennt „Gretchen 89 ff.“ aus zwei Perspektiven. Anfang der 2000er-Jahre, noch als Schauspielschüler, stand er selbst in Lutz Hübners Stück auf der Bühne. Damals wurde die Komödie mit ihren zehn unterschiedlichen Probenszenen der berühmten „Kästchenszene“ aus Goethes „Faust“ auf überwältigend vielen Bühnen gespielt – und bis heute hält sie sich im Repertoire. Nun bringt Eller das Stück als Regisseur in der Koblenzer Kulturfabrik (Kufa) neu heraus – und übernimmt dabei mehrere Rollen, etwa den Regisseur vom Typ „alter Haudegen“, der lieber Anekdoten erzählt, anstatt der jungen Gretchen-Darstellerin wirklich zu helfen.

„Es ist eines meiner Lieblingsstücke,“ sagt Eller, „weil es so liebevoll wie ironisch mit Theater umgeht. Eine Hommage, die jeder versteht – egal ob man selbst schon auf der Bühne stand oder einfach neugierig zusieht.“ Der Witz sei gut gealtert, betont er, auch wenn sich seit der Uraufführung Ende der 1990er-Jahre manches verändert habe. So sei die „Regietheater“-Debatte womöglich heute entspannter, es sei heute selbstverständlicher, Klassiker auf sehr verschiedene Weisen zu interpretieren.

Figuren wie Relikte, aktueller Kern

Figuren wie der notorisch sexistische Regisseur aber, einst bittere Realität, wirken nach der „Me too“-Debatte wie Relikte, die man nur mit Distanz inszenieren könne. „So jemanden gibt es hoffentlich gar nicht mehr – und das ist gut so.“

Der Kern bleibt aktuell. Hübners zehn Proben derselben Szene sind ein Kaleidoskop vertrauter Typen: die nervöse Anfängerin, die Diva mit Allüren, der erklärfreudige Dramaturg, der Wiener mit Dialekt. Sie alle scheitern an der Passage – stets auf andere Weise. Publikumsprofis lachen über Insider-Anspielungen, Neulinge können mühelos folgen.

i Mit von der Partie ist in der Neuproduktion in der Kufa auch Jan Dunker (rechts), hier mit Lena Wecker. Kay Müller

Besonders in der Kufa ist die Anlage als Stationentheater: Das Publikum wandert zu fünf Spielorten, begleitet von einer maskierten Gestalt. Hübners Szenen dauern mal nur drei Minuten, mal eine Viertelstunde. Als Ausgangspunkt hat Eller einen besonderen Einstieg gewählt: Ein alter TV-Schrank, wie er einst in vielen Schulen stand, wird hereingeschoben. Auf dem Bildschirm läuft eine „klassische“ Kästchenszene. Mit diesem Rüstzeug erschließt sich dann der Abend als Thema mit Variationen ganz von selbst.

Dass Frank Eller heute die Figuren dieser Komödie über das Theater mit anderen Augen sieht, spiegelt für ihn nicht nur Wandel in der Theaterwelt, sondern auch seine eigene Biografie: So erinnert er sich noch gut daran, wie er als junger Mann die Darsteller auf der Bühne beinahe wie „Halbgötter“ verehrte.

Hommage an eine Kunstform

Ein Eindruck, der sich dann aber mit zunehmender eigener Bühnenerfahrung stark relativierte, wenn sich im Probenalltag und in der Begegnung und der Zusammenarbeit mit Intendanten und Schauspielern alles auf menschliches Normalmaß korrigierte.

Auch diese Erkenntnis ist etwas, was er seinen jungen Darstellerinnen und Darstellern mitgeben will, die heute mit ebenso großem Herzblut zur Sache gehen wie er zu Beginn seiner Theaterlaufbahn. So wird „Gretchen 89 ff.“ in der Kufa auch zur Hommage an eine Kunstform, die sich seit Jahrhunderten immer wieder neu erfindet und sich dabei im Kern doch immer treu bleibt.

i Vor fast 25 Jahren spielte Frank Eller erstmals in "Gretchen 89 ff.". Jetzt führt er Regie in Lutz Hübners Komödie und spielt unter anderem an der Seite von Emilia Ullmann. Kay Müller

Das Schöne daran ist in Lutz Hübners Stück, dass es nicht darum geht, irgendetwas oder irgendjemanden zu denunzieren: „Gretchen 89 ff.“ ist auch eine Liebeserklärung an das Theater, auch und gerade, weil sie die schwierigen Seiten nicht verschweigt.

„Gretchen 89 ff.“ ist bis zum 21. September noch zehn Mal in der Koblenzer Kufa zu sehen, Infos und Tickets online unter www.kufa-koblenz.de

Das Ensemble

In „Gretchen 89 ff.“ führt Frank Eller Regie, die Kostüme hat Marion Durben-Schneider übernommen, es spielen Jan Dunker, Lena Wecker, Carina Gerwig, Sascha Stegner, Emilia Ullmann, Diane Keßler, Josefine Noll, Ben Seibel und Frank Eller.