Naturaufnahme ausgezeichnet Ein Foto aus dem Westerwald geht um die Welt 23.10.2025, 07:00 Uhr

i Den Blütenteppich der Märzenbecher am Waldboden und die darüber liegende Baumkrone im Morgenlicht hat Thomas Schwarze in einem Langzeitbelichtungsbild kombiniert. Thomas Schwarze. Wildlife Photographer of the Year

Der Wildlife Photographer of the Year gilt als einer der weltweit bedeutendsten Naturfotowettbewerbe. Bei der diesjährigen Ausgabe konnte auch eine Aufnahme aus Elkenroth überzeugen.

Ein in Elkenroth (Westerwaldkreis) aufgenommenes Foto ist beim renommierten Wettbewerb Wildlife Photographer of the Year 2025 ausgezeichnet worden. Das Bild „Spring Snowflake Morning“ des Dortmunder Fotografen Thomas Schwarze erhielt die Ehrung „Highly Commended“ („besonders empfohlen“) in der Kategorie „Naturkunst“.







