Naturaufnahme ausgezeichnet: Ein Foto aus dem Westerwald geht um die Welt
Naturaufnahme ausgezeichnet
Ein Foto aus dem Westerwald geht um die Welt
Der Wildlife Photographer of the Year gilt als einer der weltweit bedeutendsten Naturfotowettbewerbe. Bei der diesjährigen Ausgabe konnte auch eine Aufnahme aus Elkenroth überzeugen.
Lesezeit 1 Minute
Ein in Elkenroth (Westerwaldkreis) aufgenommenes Foto ist beim renommierten Wettbewerb Wildlife Photographer of the Year 2025 ausgezeichnet worden. Das Bild „Spring Snowflake Morning“ des Dortmunder Fotografen Thomas Schwarze erhielt die Ehrung „Highly Commended“ („besonders empfohlen“) in der Kategorie „Naturkunst“.