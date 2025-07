Ohne Peter Ludwig (1925–1996) wäre die Kulturlandschaft heute wohl um einiges ärmer, regional wie international, dem dürfte kaum jemand widersprechen: Der passionierte Sammler engagierte sich schon in jungen Jahren für die Kunst, gründete zwischen Havanna und Peking renommierte Museen, speiste deren Bestände mit hochwertigen Schenkungen – und unterstützt die Häuser bis heute posthum durch eine von ihm und seiner Frau Irene gegründete Stiftung. An diesem Mittwoch nun wäre Peter Ludwig 100 Jahre alt geworden. Ein bedeutsames Datum, das natürlich auch im ebenfalls von ihm initiierten Ludwig Museum in seiner Heimatstadt Koblenz gefeiert wird.

Dass man einen Kunstsammler dabei bestenfalls mit einer Ausstellung würdigt, versteht sich von selbst. Museumsdirektorin Beate Reifenscheid allerdings hat sich zum vollen Jahrhundert etwas ganz Besonderes einfallen lassen, präsentiert zum Geburtstag erstmals seit Langem wieder die hauseigene Edition MAT – aus zwei Gründen, wie sie sagt: „Weil Peter Ludwig uns diese Sammlung bereits kurz nach der Museumsgründung 1992 als Dauerleihgabe überlassen hat und die darin befindlichen Werke zugleich auf sehr eindrückliche Weise sein Interesse an ganz unterschiedlichen Kunstgattungen reflektieren, an innovativen Konzepten, dem Spielerischen und Experimentellen.“

i Peter und Irene Ludwig, hier im Jahr 1993 auf der Biennale in Venedig Heiner Wessel

Bei der „Multiplication d’Art transformable“ (MAT) nämlich, der „Multiplikation wandelbarer Kunst“ geht es um eben diese Attribute: 1959 aufgelegt, versammelte der rumänisch-schweizerische Künstler Daniel Spoerri bereits für die Premierenedition namhafte Kollegen wie Man Ray, Marcel Duchamp oder Jean Tinguely um sich – mit der sehr zeitgeistigen Absicht, die Kultur zu demokratisieren und Kunstwerke allgemein verfügbar zu machen. Die beigesteuerten Arbeiten sollten hierfür veränderbar und/oder beweglich sein, mit dem Betrachter durch optische oder mechanische Variationen interagieren und ihn auf diese Weise auch zum (Mit-)Gestalter der Kunst erheben.

All das stets in nummerisch überschaubarem Rahmen, denn: Produziert wurden pro Objekt jeweils um die 100 bis 250 Exemplare, aufgrund ihres wandelbaren Charakters allesamt Originale, die in der Vervielfältigung zwar das anziehende Konsumverhalten der damaligen Zeit spiegelten, diesem durch den Editionscharakter – und bewusst niedrig gehaltenen Preisen – aber zugleich auch einen hohen ästhetischen Anspruch gegenüberstellten. Einen gewissen Qualitätsstandard, den Spoerri 1959 zunächst noch als alleiniger Herausgeber verantwortete, bei den folgenden Editionen 1964 und 1965 dann gemeinsam mit dem Designer Karl Gerstner – aus dieser Anfangszeit stammen auch die 26 gezeigten Werke in der Ausstellung –, ehe er das Projekt in der Folge an die Kölner Galerie Der Spiegel verkaufte.

i Was ist echt? Was Reflexion? Daniel Spoerris "Spiegelobjekt" (1964) ist ein Paradebeispiel dafür, wie die MAT-Werke immer wieder auch mit optischen Täuschungen spielen. Stefan Schalles. Sammlung Ludwig Museum Koblenz, VG Bild-Kunst Bonn, 2025

Worum es in besagten Editionen künstlerisch geht, zeigt sich im Ludwig Museum schließlich ganz gut anhand einer kastenförmigen Arbeit Julio Le Parcs, bestehend aus zwei Kammern, in denen der argentinische Op-Art-Vertreter Flächen mit schwarz-weißen Kreisen respektive Dreiecken bemalt hat, die sich in gewölbten Spiegeln je nach Blickwinkel multiplizieren und verformen.

Das hier eröffnete Spiel mit den Sinnen, die optische Täuschung, sagt Museumsdirektorin Reifenscheid, sei eines der zentralen MAT-Merkmale, das sich derart etwa auch bei jenen durch ein Scharnier verbundenen Spiegeln finden lässt, auf denen Daniel Spoerri in doppelter symmetrischer Anordnung verschiedenste Spielzeuge geklebt hat, die sich in einem verworrenen Geflecht aus (falschen) Eindrücken scheinbar endlos reflektieren. Oder bei Jesús Raphael Soto, dem bereits ein dünner, senkrecht gespannter Faden vor einer schwarz-weiß linierten Fläche genügt, um es beim bewegten Betrachter ordentlich flimmern zu lassen.

i Einer Art Baukasten gleich Karl Gerstners "Variables Bild" (1965), bei dem sich die farbigen Holzstäbe nach Belieben anordnen lassen. Sammlung Ludwig Museum Koblenz

Wobei das hier angewendete Prinzip der wandelbaren Kunst ebenso gut auch in umgekehrter Richtung zur Geltung kommt, der Rezipient also nicht immer nur sich, sondern oft auch das Kunstwerk selbst bewegen muss: Bei Jean Arp beispielsweise, der zwischen schwarzem Grund und durchsichtigem Glas weiße Schnipsel verteilt hat, die sich durch das Drehen des Rahmens immer wieder neu arrangieren. Jean Tinguely wiederum versetzt mithilfe eines Aufziehmechanismus blaue und rote Papierstreifen in Rotation und lässt sie aufgeregt rascheln, während Karl Gerstner sogar noch einen Schritt weiter geht: Bei ihm nämlich darf der Kunstkonsument gleich selbst Hand anlegen und die verschiedenfarbigen Stäbe auf der quadratischen Holzfläche nach eigenem Gusto montieren.

„Die Sammlung MAT“, sagt Beate Reifenscheid, „ist nicht nur wegen ihres innovativen Konzepts interessant, sondern auch, weil es sich hierbei um ein Konvolut bedeutender zeitgenössischer Positionen handelt.“ Was im weiteren Ausstellungsverlauf unter anderem auch Künstler wie Christo, Arman oder Niki de Saint Phalle eindrucksvoll belegen: Letztgenannte etwa mit auf Gipsgrund eingelassenen Farbbeuteln, die der Käufer selbst aufschießen und dadurch eine ganz eigene Art der Malerei praktizieren konnte. Arman hingegen ist in der Koblenzer Schau mit einem seiner „Poubelle“ vertreten, von allerlei Unrat bevölkerte Müllkörbe, auch sie eine recht eindeutige Anspielung auf den Konsumzwang des Menschen, der vieles kauft und wenig braucht.

i Niki de Saint Phalles "Tir" ("Schuss") aus dem Jahr 1965 Sammlung Ludwig Museum Koblenz, VG Bild-Kunst Bonn, 2025

Klingt spannend? Ist es auch – und lässt bei Direktorin Reifenscheid schließlich noch eine weitere Überzeugung reifen, die sicher ebenfalls ganz im Sinne Peter Ludwigs gewesen wäre: „Durch den spielerischen und experimentellen Charakter der gezeigten Werke“, sagt sie, „spricht diese Ausstellung vermutlich auch Menschen an, die sonst vielleicht keine so große Affinität zur Kunst haben.“ Und doch kaum enttäuscht werden dürften von einem Besuch dieser alles andere als alltäglichen Schau.

Die Ausstellung „Multiple Choice – Die Sammlung MAT zum 100. Geburtstag von Peter Ludwig“ wird an diesem Dienstag, 8. Juli, um 16 Uhr eröffnet und ist in der Folge bis zum 31. August zu sehen. Weitere Infos, auch zum Begleitprogramm, unter www.ludwigmuseum.org